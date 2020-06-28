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В Сети появились первые кадры из "Энолы Холмс" с Генри Кавиллом

В Сети появились первые кадры из "Энолы Холмс" с Генри Кавиллом
. Netflix выложил в Сеть первые кадры из фильма "Энола Холмс" c Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун, сообщает Entertainment Weekly.

Младшую сестру знаменитого детектива играет Милли Бобби Браун, самого Холмса – Генри Кавилл, а еще одного ее брата Майкрафта – Сэм Клафлин. В основе ленты – рассказы из книжной серии Нэнси Спрингер.


Действие фильма происходит в 1884 году. Энола Холмс просыпается в день своего 16-го дня рождения и видит, что ее мать (Хелен Бонэм Картер) исчезла. Подарки на месте, а ее нет. Старшие братья намереваются отправить сестру в школу-пансион, а она сбегает в Лондон, чтобы найти мать.

Режиссер ленты Гарри Брэдбир ("Убивая Еву"), сценарист Джек Торн ("Темные начала").


Ранее стало известно, что наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix за нарушение авторских прав. По их мнению, в фильме используются элементы из десяти последних рассказов писателя о Шерлоке Холмсе.

Премьера "Энолы Холмс" на Netflix запланирована на сентябрь.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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