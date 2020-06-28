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В штабе по контролю рассказали, какими будут сейф-пакеты для бюллетеней

В штабе по контролю рассказали, какими будут сейф-пакеты для бюллетеней
В Москве сейф-пакеты для бюллетеней на голосовании по поправкам к конституции станут единообразными, с указанием реквизитов, сообщил первый замглавы Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалёв.

Он пояснил, что в штаб поступил вопрос от избирателя, как должен выглядеть сейф-пакет. При этом в постановлении ЦИК нет требования об обязательном наличии нумерации на сейф-пакете с бюллетенями. Было принято решение устранить все возможности для манипуляции по этому вопросу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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