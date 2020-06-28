В штате США решили сменить флаг из-за «расистской» символики Конфедерации

Лидия Мартынова

В американском штате Миссисипи готовы поменять флаг из-за «расистской» символики Конфедерации. С таким заявлением выступил губернатор штата Тейт Ривз.

Ривз сказал, что готов подписать законопроект о замене флага уже в эти выходные. Он написал в «Твиттере»:

«Законодатели уже несколько дней не могут выйти из тупика при обсуждении нового флага для штата. Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец».

ИА Newstes дополняет, что государственный символ американского штата Миссисипи представляет собой в крыже боевой стяг армии конфедератов: красный квадрат, на котором находится синий андреевский крест, в который вписано 13 белых звёзд, символизирующих тринадцать колоний, образовавших США.

Символика Конфедерации у американцев часто ассоциируется с расизмом, рабством, сегрегацией и сепаратизмом. Так, в 2011 году исследовательским центром Pew был проведен опрос, согласно которому 75% южных афроамериканцев сказали, что флаг символизирует расизм. В 2015 году в городе Чарлстон 21-летний американец Дилан Руф застрелил 9 прихожан африканской епископальной церкви Эмануэль. Позже выяснилось, что перед терактом Руф позировал с флагом Конфедерации.