В штате США решили сменить флаг из-за «расистской» символики Конфедерации
В американском штате Миссисипи готовы поменять флаг из-за «расистской» символики Конфедерации. С таким заявлением выступил губернатор штата Тейт Ривз.
Ривз сказал, что готов подписать законопроект о замене флага уже в эти выходные. Он написал в «Твиттере»:
ИА Newstes дополняет, что государственный символ американского штата Миссисипи представляет собой в крыже боевой стяг армии конфедератов: красный квадрат, на котором находится синий андреевский крест, в который вписано 13 белых звёзд, символизирующих тринадцать колоний, образовавших США.
Символика Конфедерации у американцев часто ассоциируется с расизмом, рабством, сегрегацией и сепаратизмом. Так, в 2011 году исследовательским центром Pew был проведен опрос, согласно которому 75% южных афроамериканцев сказали, что флаг символизирует расизм. В 2015 году в городе Чарлстон 21-летний американец Дилан Руф застрелил 9 прихожан африканской епископальной церкви Эмануэль. Позже выяснилось, что перед терактом Руф позировал с флагом Конфедерации.