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В США полицейские поймали пуму, четыре дня гуляющую по городу

В США полицейские поймали пуму, четыре дня гуляющую по городу
В США полицейские поймали пуму, которая четыре дня гуляла по городу, сообщает UPI.

В течение четырех дней в полицейский участок города Монровия, расположенного в штате Калифорния, звонили местные жители и жаловались на пуму. Они видели животное в разных районах.


Один горожанин сообщил, что видел, как пума залезла под его дом. Офицеры приехали по вызову, обнаружили хищника и усыпили его с помощью дротика.


Животное погрузили в машину, вывезли за пределы города, разбудили и отпустили.

# В мире
По материалам: ria.ru

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