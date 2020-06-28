В США полицейские поймали пуму, четыре дня гуляющую по городу
Сегодня, 01:06 Алексей Вольцев
В США полицейские поймали пуму, которая четыре дня гуляла по городу, сообщает UPI.
В течение четырех дней в полицейский участок города Монровия, расположенного в штате Калифорния, звонили местные жители и жаловались на пуму. Они видели животное в разных районах.
Один горожанин сообщил, что видел, как пума залезла под его дом. Офицеры приехали по вызову, обнаружили хищника и усыпили его с помощью дротика.
Животное погрузили в машину, вывезли за пределы города, разбудили и отпустили.
По материалам: ria.ru