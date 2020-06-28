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В США заявили об имперских амбициях Китая

В США заявили об имперских амбициях КитаяМайк ПомпеоФото: POOL NEW / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китаю нельзя позволять относиться к водам Южно-Китайского моря (ЮКМ) как к части своей империи. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Помпео, США поддерживают принцип разрешения конфликтов в ЮКМ на основе международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву. Он также рассказал, что в ближайшее время США сделают еще одно заявление по данной теме.

Своим сообщением госсекретарь поддержал совместное заявление стран АСЕАН, принятое по итогам 36-го саммита организации. В данном документе они выразили обеспокоенность в связи с растущей напряженностью в регионе и призвали разрешать споры на основе международного права.

Ранее американские военные заподозрили, что Китай использует пандемию коронавируса в качестве прикрытия для активизации своих территориальных претензий в Южно-Китайском море. По их словам, с начала распространения в мире новой инфекции в регионе наблюдается всплеск активности китайского флота. В частности, в водах, на которые претендует Пекин, все чаще замечают китайские военные корабли и суда береговой охраны, которые преследуют появляющиеся там суда других стран.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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