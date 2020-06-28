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Венера в Близнецах: 5 вещей, которые помогут найти любовь в июле 2020 года

Венера в Близнецах: 5 вещей, которые помогут найти любовь в июле 2020 года

Весь июль Венера проведет в Близнецах, что принесет расцвет чувств и романтичности, новых знакомств и пылких признаний. Астрологи выделяют 5 вещей, которые помогут не только найти свою любовь, но и стать счастливее.


Июль пройдет под знаком Венеры в Близнецах, что создаст приятные моменты и возможности в личной жизни. Этот транзит стимулирует увеличение романтики, легкости, придает отношениям нежности, способствует искренности и пониманию своих эмоциональных предпочтений. В астрологическом мире считается, что Венера в Близнецах «любит ушами» и помогает всем, кто ищет свое счастье. Главное, знать, с чего начать путь к настоящей любви.

Влияние Венеры в Близнецах

Основная функция Венеры — это управление партнерскими отношениями и материальными ценностями. В период нахождения Венеры в Знаке Близнецы к людям приходит правильное понимание любви — отсюда легкость в общении с противоположным полом, семьей и друзьями. В это время может произойти изменение ценностей: возникнет желание что-то резко поменять в своей жизни и в отношениях.

Астрологами было отмечено, что при Венере в Близнецах эмоциональная жизнь воспринимается с удовольствием. Естественно, это позитивно отражается на сфере личной жизни. Взаимопонимание между возлюбленными становится проще, люди обретают склонность к повышению чувствительности и нежности, становятся внимательными и открытыми.

Кроме того, в такое время можно встретить человека, посланного судьбой, или восстановить нежные и добрые отношения с прошлым партнером. Независимо от Знака Зодиака, вас приятно удивит новое, куда более ясное представление о любви. Но не стоит забывать и о встречных усилиях.


5 вещей, которые помогут найти любовь в июле 2020 года

1. Общение. Это может показаться банальным, но искренность в общении — это ключ к счастью и любви. Когда Венера проходит созвездие Близнеца, можно не бояться открыто и честно говорить с интересующим человеком. В это время эмоциональная связь становится гораздо сильнее физической. Именно общение поможет найти точки соприкосновения и попасть в самые потаенные уголки чужой души.


2. Избавление от установки «любовь — это боль». Подобная установка обрекает людей на болезненные и оскорбительные отношения. К счастью, под чутким руководством Венеры у каждого будет возможность избавиться от этой и других негативных установок, которые мешают строить счастливые отношения.

3. Любовь к себе. Венера — богиня любви, которая помогает тем, кто ценит и любит себя. Нельзя накормить человека из пустой тарелки. Поэтому, прежде чем полюбить другого человека, нужно полюбить себя. В этой любви нет ничего эгоистичного, ведь она является главным условием для достижения своих жизненных целей. Все, что нужно, — это принять свои недостатки и достоинства и начать гордиться собой.

4. Работа над собой. Настоящая любовь требует работы. Некоторые верят, что как только они встретят подходящего спутника или спутницу жизни, то их жизнь кардинально изменится, а проблемы и неприятности больше не встретятся на пути. В реальности же все устроенно несколько иначе. Да, любовь — это глубокая эмоциональная связь, которая способна подарить счастье, но потребуется много труда и терпения, чтобы не позволить отношениям сбиться с правильного пути.


5. Уважение. Венера в Близнецах способствует искренности и легкости, что, конечно, поможет завязать приятные романтические отношения, но не гарантирует их успешного развития. Чтобы построить крепкую связь, нужно будет что-то отдавать. И это не синоним «жертвовать». Нездоровые отношения строится на эгоизме партнеров, которые думают только о себе, в тот время как самое важное в любви — это думать о любимом человеке, поддерживать его и иногда отказываться от каких-то своих желаний в его пользу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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