ВМФ получит АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень" в декабре 2020 года

Влада Некрасова

Головная атомная подлодка (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости в воскресенье глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Изначально лодку должны были передать флоту в минувшем году, однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись и передачу АПЛ перенесли на 2020 год.

"Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре", - сказал Рахманов.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", которые строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М", имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".