Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Во Владивостоке "штаб" Навального выдал прошлогоднее видео за голосование по поправкам к Конституции

Во Владивостоке "штаб" Навального выдал прошлогоднее видео за голосование по поправкам к Конституции

Во Владивостоке "штаб" Навального выдал прошлогоднее видео за голосование по поправкам к Конституции

Члены штаба блогера Алексея Навального во Владивостоке выдали прошлогодний видеоролик за нарушение в ходе голосования по поправкам в Конституцию. После разоблачения фейка видео было удалено, сообщает газета "Взгляд".

Штаб блогера Навального во Владивостоке уличили в распространении фейков в ходе голосования по поправкам к Конституции. Как пишет в субботу Telegram-канал "Субъект", сотрудники штаба разместили под видом голосования по поправкам эпизод, который имел место в 2019 году в Единый день голосования (ЕДГ). Ролик был снят на участке №2840 в Уссурийске.

Фейк был разоблачен: люди в видеоролике без защитных масок и перчаток, а одна женщина держит в руке листок, на котором написано "2019 год". "Но навальнят это нисколько не смущает, поэтому даже без простого фактчекинга они это запостили, впрочем, публиковать фейки – это их профиль", – пишут авторы канала.

После разоблачения ролик был удален. Однако пользовали нашли оригинальное видео, которое появилось на YouTube 8 сентября 2019 года.

Как сообщали СМИ, соратник Навального Леонид Волков ранее опубликовал очередной фейк с поддельными документами о ходе голосования по поправкам в Конституцию. Штаб Навального в Перми также занимался распространением фейковой информации об организации голосования в багажнике автомобиля.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Байден призвал отменить приглашение России в G7
Байден призвал отменить приглашение России в G7
Французские фирмы отказываются от «белой» косметики и шоколадного печенья
Французские фирмы отказываются от «белой» косметики и шоколадного
Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке
Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке
Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке
Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке
Стало известно о многомиллионных убытках Ротару из-за закрытых границ с Россией
Стало известно о многомиллионных убытках Ротару из-за закрытых границ
Памфилова прокомментировала использование картонных ящиков на голосовании
Памфилова прокомментировала использование картонных ящиков на
Детский омбудсмен оценила дело оправданного за изнасилование дочери россиянина
Детский омбудсмен оценила дело оправданного за изнасилование дочери
Мишустин подписал постановление о скидках на автокредиты
Мишустин подписал постановление о скидках на автокредиты
Во Владивостоке "штаб" Навального выдал прошлогоднее видео за голосование по поправкам к Конституции
Во Владивостоке "штаб" Навального выдал прошлогоднее видео за
Желавший смерти крымчанам телеведущий признался, что ненавидит и Украину
Желавший смерти крымчанам телеведущий признался, что ненавидит
Часы ангела на июль 2020 года
Часы ангела на июль 2020 года
Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"
Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"

Топ на сегодня

Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Денежный лунный календарь на июль 2020 года
Денежный лунный календарь на июль 2020 года
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая

Еще по теме

В ЦИК обсудят подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции
Ветерану Великой Отечественной войны стало плохо из-за оскорблений Навального
Бюллетень голосования по Конституции изменять не будут
Россияне за рубежом смогут проголосовать по поправкам в Конституцию