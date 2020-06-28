Во Владивостоке "штаб" Навального выдал прошлогоднее видео за голосование по поправкам к Конституции

Вадим Карасев

Члены штаба блогера Алексея Навального во Владивостоке выдали прошлогодний видеоролик за нарушение в ходе голосования по поправкам в Конституцию. После разоблачения фейка видео было удалено, сообщает газета "Взгляд".

Штаб блогера Навального во Владивостоке уличили в распространении фейков в ходе голосования по поправкам к Конституции. Как пишет в субботу Telegram-канал "Субъект", сотрудники штаба разместили под видом голосования по поправкам эпизод, который имел место в 2019 году в Единый день голосования (ЕДГ). Ролик был снят на участке №2840 в Уссурийске.

Фейк был разоблачен: люди в видеоролике без защитных масок и перчаток, а одна женщина держит в руке листок, на котором написано "2019 год". "Но навальнят это нисколько не смущает, поэтому даже без простого фактчекинга они это запостили, впрочем, публиковать фейки – это их профиль", – пишут авторы канала.

После разоблачения ролик был удален. Однако пользовали нашли оригинальное видео, которое появилось на YouTube 8 сентября 2019 года.

Как сообщали СМИ, соратник Навального Леонид Волков ранее опубликовал очередной фейк с поддельными документами о ходе голосования по поправкам в Конституцию. Штаб Навального в Перми также занимался распространением фейковой информации об организации голосования в багажнике автомобиля.