Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации

Влада Некрасова

Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал об особенностях техники "роя" в военной авиации.

По словам военного, технология "роя" или "стаи" не является новшеством, и стала применяться на самолетах после отработки на беспилотниках.

"У нас в свое время это отрабатывалось на самолете МиГ-31, это авиационный ракетный комплекс перехвата. Он по своим возможностям мог наблюдать практически 500 квадратных километров воздушного пространства", — рассказал собеседник радиостанции.

Су-35 и Су-57, последний выступил командным пунктом, пояснил военный, добавив при этом, что говорить об управлении вооружением всей "стаи" пока рано.