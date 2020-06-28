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Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации

Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации
Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал об особенностях техники "роя" в военной авиации.

По словам военного, технология "роя" или "стаи" не является новшеством, и стала применяться на самолетах после отработки на беспилотниках.

"У нас в свое время это отрабатывалось на самолете МиГ-31, это авиационный ракетный комплекс перехвата. Он по своим возможностям мог наблюдать практически 500 квадратных километров воздушного пространства", — рассказал собеседник радиостанции.


Су-35 и Су-57, последний выступил командным пунктом, пояснил военный, добавив при этом, что говорить об управлении вооружением всей "стаи" пока рано.
# Россия
По материалам: ria.ru

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