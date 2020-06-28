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ВОЗ подсчитала, сколько денег нужно на разработку вакцины от коронавируса

ВОЗ подсчитала, сколько денег нужно на разработку вакцины от коронавируса

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где положительно оценили британское исследование о лечении коронавируса, заявили, что для разработки эффективной и доступной вакцины против COVID-19 в течение года потребуется свыше 31 миллиарда долларов.

«В течение следующих 12 месяцев потребуется более 31 миллиарда долларов на разработку лекарств, которые будут эффективны против COVID-19», — говорится в сообщении ВОЗ на сайте ООН.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что для противодействия болезни нужна вакцина в больших масштабах, в сжатые сроки. И она должна быть доступной для всех нуждающихся. Получить такую вакцину нужно за 12- 18 месяцев.

По информации специалистов, процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет.

Напомним, по состоянию на 28 июня в мире зафиксировано более 10 миллионов случаев коронавируса, умерло уже более 500 тысяч человек. В Украине на утро 28 июня COVID-19 подтвержден у 42 982 человек.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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