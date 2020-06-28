Взрыв под Тегераном и версия западных экспертов: ЧП на подземном объекте?

Лидия Мартынова

Взрыв, который сотряс столицу Ирана и прилегающие к ней населённые пункты в минувшую пятницу, 26 июня, как полагают западные эксперты, мог стать результатом внештатной ситуации на одном из секретных подземных объектов, где хранятся баллистические ракеты. При этом авторы подобных предположений ссылаются на спутниковые фотографии, показывающие место инцидента до и после мощного взрыва, передаёт агентство Associated Press (AP).

То, что взорвалось ранним утром пятницы и подняло огромный огненный шар возле Тегерана, остаётся неясным, как и причина взрыва. Сомнения усиливаются «необычной реакцией» иранского правительства на последствия чрезвычайного происшествия, которое имело место в «чувствительном» с военной точки зрения районе Парчин, отмечает AP. Дело в том, что примерно десять лет назад западные разведки утверждали, что именно на объектах Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который курирует ракетную программу страны, в Парчине велись разработки «ядерного оружия» и «средств его доставки».

Взрыв 26 июня был настолько мощным, что на расстоянии многих километров от его эпицентра в жилых домах были выбиты стёкла, а горизонт в горах Альборз озарился в ярко-оранжевый цвет. Спутниковые фотографии района взрыва, расположенного примерно в 20 километрах к востоку от центра Тегерана, показывают сотни метров обугленных кустарников, которых не было видно на снимках местности, сделанных за несколько недель до инцидента.

По официальной версии, которую озвучил представитель Минобороны ИРИ, под Тегераном взорвалось газохранилище. Зона хранения газа находится рядом с тем, что аналитики называют иранским ракетным объектом «Ходжир».

По словам Фабиана Хинца, эксперта Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина при Миддлберийский институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния, взрыв, похоже, произошёл на объекте промышленной группы Shahid Bakeri, производящей твердотопливные ракеты.

Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований определяет «Ходжир» как «место многочисленных туннелей, некоторые из которых подозреваются в использовании для производства ударных систем». Крупные промышленные здания на месте, видимом со спутниковых фотографий, также предполагают, что там проводится сборка ракет.

По данным военной разведки США, в Иране действует крупнейшая на Ближнем Востоке программа подземных сооружений, где находится основной арсенал баллистических ракет средней и большой дальности.

Как сообщало ИА Newstes, официальный представитель Министерства обороны Исламской Республики Амир Давуд Абди, выступая по государственному телевидению 26 июня сообщил, что на газохранилище, расположенном в районе, где находится «чувствительный военный объект», недалеко от Тегерана произошёл мощный взрыв. По его словам, взрыв произошёл в «общественном месте» в Парчине, а не на военной площадке, где западные спецслужбы ранее считали, что Тегеран проводит испытания, связанные с «созданием ядерного оружия». В иранском военном ведомстве указали, что образовавшийся в результате взрыва пожар был взят под контроль, жертв инцидента нет. О причинах внештатной ситуации на производственном объекте не сообщалось.