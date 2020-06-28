Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Wanted: увлажняющая эмульсия Hydra Zen Anti-Stress Glow от Lancome

Wanted: увлажняющая эмульсия Hydra Zen Anti-Stress Glow от Lancome

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — эмульсия Hydra Zen Anti-Stress Glow Liquid Moisturizer от Lancome. Средство обещает защитить от негативных внешних факторов: загрязнений и излучений электронных устройств, а также помочь коже поймать "дзен", эффективно увлажняя, успокаивая ее и наполняя сиянием.

У многих на карантине кожа стала чувствительной и раздраженной. Нарушенная бьюти-рутина, утомление, работа за компьютером до самой ночи, список можно продолжать — все это не только приводит к эмоциональной перегрузке, но и к проблемам с кожей.


Психологический стресс и кожа тесно связаны. Стресс вызывает кожные заболевания, а кожные заболевания вызывают стресс. Получается замкнутый круг,

— говорит дерматолог Алия Ахмед.

Она объясняет, что стресс провоцирует выброс различных химических веществ и гормонов, которые вызывают воспаление (отсюда и всевозможные проблемы с кожей). Гормон стресса (кортизол), как известно, воздействует на иммунную систему, ухудшая защитную функцию кожи, замедляя заживление и разрушая естественный барьер.


Чтобы решить проблему, эксперты советуют использовать средства с керамидами и гиалуроновой кислотой. Такое мы нашли в линейке Hydra Zen Anti-Stress от Lancome. Этим летом она пополнилась новинкой — эмульсией Hydra Zen Anti-Stress Glow. На первый взгляд, разница между увлажняющими средствами и ее "собратьями" заключается исключительно в упаковке. Она вышла в тюбике с помпой, а не в маленькой баночке. Однако и формула новинки совсем другая. Это увлажняющее средство имеет более легкую кремообразную жидкую текстуру (не похожа ни на сыворотку, ни на традиционные флюидные средства), но при этом обеспечивает такое же питание, что и более "сливочная" версия.


Тейлор Хилл

Легчайшая, быстро впитывающаяся и нелипкая формула не забивает поры и не создает ощущения жирной кожи — то, что нужно на жаркое лето.

В составе — 11 аминокислот, которые способны запускать естественные природные механизмы кожи, делая ее более гладкой и упругой. Не обошлось, конечно же, без гиалуроновой кислоты — мощнейшего компонента, который удерживает влагу и способствует максимальному увлажнению кожи. Также в Hydra Zen Anti-Stress Glow — органический экстракт алоэ вера, известный своими смягчающими и антиоксидантными свойствами, и экстракт розы, фирменный ингредиент линии Hydra Zen.


Работая сообща, они борются с обезвоживанием, кожными реакциями, чувством дискомфорта, стянутостью и тусклостью.

Формулу с чистой совестью можно назвать чистой, она не содержит спирта, силиконов, минеральных масел, парабенов или красителей.

Цена — 4 580 руб.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Взрыв под Тегераном и версия западных экспертов: ЧП на подземном объекте?
Взрыв под Тегераном и версия западных экспертов: ЧП на подземном
Премьеры первых блокбастеров после пандемии перенесли с июля на август
Премьеры первых блокбастеров после пандемии перенесли с июля на август
Экологам и журналистам не дали вывезти из Норильска пробы загрязненной воды
Экологам и журналистам не дали вывезти из Норильска пробы
В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения
В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения
Wanted: увлажняющая эмульсия Hydra Zen Anti-Stress Glow от Lancome
Wanted: увлажняющая эмульсия Hydra Zen Anti-Stress Glow от Lancome
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с продюсером
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с
Вучич: диалог по Косово должен продолжиться
Вучич: диалог по Косово должен продолжиться
Винсент Буле: До краха Франции Сталин не думал присоединять Прибалтику
Винсент Буле: До краха Франции Сталин не думал присоединять Прибалтику
Ефремов разъяснил свою политическую позицию
Ефремов разъяснил свою политическую позицию
В американском штате задумали поменять «расистский» флаг
В американском штате задумали поменять «расистский» флаг
США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех штатах
США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех
На российском военном полигоне произошел пожар
На российском военном полигоне произошел пожар

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают отношения
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают

Еще по теме

Wanted: коллекция солнечного макияжа Solar Glow от Dolce & Gabbana
Wanted: новый цветочный аромат Idole от Lancome
Wanted: коллекция макияжа Les Beiges Summer of Glow от Chanel
Wanted: летняя коллекция Sunkissed Collection от Clarins