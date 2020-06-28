Wanted: увлажняющая эмульсия Hydra Zen Anti-Stress Glow от Lancome

Вадим Карасев

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — эмульсия Hydra Zen Anti-Stress Glow Liquid Moisturizer от Lancome. Средство обещает защитить от негативных внешних факторов: загрязнений и излучений электронных устройств, а также помочь коже поймать "дзен", эффективно увлажняя, успокаивая ее и наполняя сиянием.

У многих на карантине кожа стала чувствительной и раздраженной. Нарушенная бьюти-рутина, утомление, работа за компьютером до самой ночи, список можно продолжать — все это не только приводит к эмоциональной перегрузке, но и к проблемам с кожей.





Психологический стресс и кожа тесно связаны. Стресс вызывает кожные заболевания, а кожные заболевания вызывают стресс. Получается замкнутый круг,

— говорит дерматолог Алия Ахмед.

Она объясняет, что стресс провоцирует выброс различных химических веществ и гормонов, которые вызывают воспаление (отсюда и всевозможные проблемы с кожей). Гормон стресса (кортизол), как известно, воздействует на иммунную систему, ухудшая защитную функцию кожи, замедляя заживление и разрушая естественный барьер.





Чтобы решить проблему, эксперты советуют использовать средства с керамидами и гиалуроновой кислотой. Такое мы нашли в линейке Hydra Zen Anti-Stress от Lancome. Этим летом она пополнилась новинкой — эмульсией Hydra Zen Anti-Stress Glow. На первый взгляд, разница между увлажняющими средствами и ее "собратьями" заключается исключительно в упаковке. Она вышла в тюбике с помпой, а не в маленькой баночке. Однако и формула новинки совсем другая. Это увлажняющее средство имеет более легкую кремообразную жидкую текстуру (не похожа ни на сыворотку, ни на традиционные флюидные средства), но при этом обеспечивает такое же питание, что и более "сливочная" версия.





Тейлор Хилл

Легчайшая, быстро впитывающаяся и нелипкая формула не забивает поры и не создает ощущения жирной кожи — то, что нужно на жаркое лето.

В составе — 11 аминокислот, которые способны запускать естественные природные механизмы кожи, делая ее более гладкой и упругой. Не обошлось, конечно же, без гиалуроновой кислоты — мощнейшего компонента, который удерживает влагу и способствует максимальному увлажнению кожи. Также в Hydra Zen Anti-Stress Glow — органический экстракт алоэ вера, известный своими смягчающими и антиоксидантными свойствами, и экстракт розы, фирменный ингредиент линии Hydra Zen.





Работая сообща, они борются с обезвоживанием, кожными реакциями, чувством дискомфорта, стянутостью и тусклостью.

Формулу с чистой совестью можно назвать чистой, она не содержит спирта, силиконов, минеральных масел, парабенов или красителей.

Цена — 4 580 руб.