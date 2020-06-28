Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года

Вадим Карасев

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко запустил марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившимся наилучших результатов в учебе и общественной жизни.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в рамках всероссийского студенческого выпускного запустили марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившимся наилучших результатов в учебе и общественной жизни.

Диплом и поздравления с отличным окончанием вуза первым получил выпускник факультета социальной работы Российского государственного социального университета Максима Бондаренко и члены его семьи.

Максим - отличник учебы, один из организаторов акции взаимопомощи #МыВместе, сотрудник движения "Волонтеры-медики", организатор Международного форума добровольцев, участник оргкомитета акции "Бессмертный полк", призер регионального этапа премии "Студент года", волонтер форума "Россия - страна возможностей".

"Получение диплома - это символичный переход в следующий жизненный этап, и я уверен, ты к нему готов. Новые открытия и прорывы совершают неравнодушные, добрые молодые люди, и наша большая акция #МыВместе это доказала. Спасибо тебе, Максим, за твой вклад в создание и работу региональных штабов акции #МыВместе. Я знаю, что ты отвечал за целых 15 штабов акции, в том числе в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, таких как Республика Коми, Республика Тыва, Санкт-Петербург и других. Пусть ты получаешь диплом здесь, во дворе, а не в стенах твоей альма-матер под громкие фанфары и яркие софиты. Сложившиеся обстоятельства не умалят торжественность этого момента! Уверен, тебя ждет достойное, не менее успешное профессиональное будущее", - поздравил выпускника и вручил диплом о высшем образовании Кириенко.

Комиссаров поздравил семью Бондаренко и вручил им благодарственное письмо.

"Студенческие годы пронеслись быстро, но ты точно провел их с пользой - не только хорошо учился, но вел большую общественную работу - был в команде волонтеров и организаторов многих проектов, таких, как Международный форум добровольцев, форум "Россия - страна возможностей", акция взаимопомощи #МыВместе. Максим также стал призером регионального этапа конкурса "Студент года". Известно, что характер человека формируется в детстве. Поздравляя нашего выпускника, хочу обратиться, прежде всего, к его семье. Уважаемые родители, вам удалось воспитать достойного гражданина нашей страны. Спасибо вам большое за сына. Уверен, вы еще не раз будете им гордиться", - добавил Комиссаров.

К вручению дипломов по всей стране также присоединятся победители конкурса "Лидеры России", губернаторы, ректоры вузов.