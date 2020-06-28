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Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года

Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко запустил марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившимся наилучших результатов в учебе и общественной жизни.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в рамках всероссийского студенческого выпускного запустили марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившимся наилучших результатов в учебе и общественной жизни.

Диплом и поздравления с отличным окончанием вуза первым получил выпускник факультета социальной работы Российского государственного социального университета Максима Бондаренко и члены его семьи.

Максим - отличник учебы, один из организаторов акции взаимопомощи #МыВместе, сотрудник движения "Волонтеры-медики", организатор Международного форума добровольцев, участник оргкомитета акции "Бессмертный полк", призер регионального этапа премии "Студент года", волонтер форума "Россия - страна возможностей".

"Получение диплома - это символичный переход в следующий жизненный этап, и я уверен, ты к нему готов. Новые открытия и прорывы совершают неравнодушные, добрые молодые люди, и наша большая акция #МыВместе это доказала. Спасибо тебе, Максим, за твой вклад в создание и работу региональных штабов акции #МыВместе. Я знаю, что ты отвечал за целых 15 штабов акции, в том числе в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, таких как Республика Коми, Республика Тыва, Санкт-Петербург и других. Пусть ты получаешь диплом здесь, во дворе, а не в стенах твоей альма-матер под громкие фанфары и яркие софиты. Сложившиеся обстоятельства не умалят торжественность этого момента! Уверен, тебя ждет достойное, не менее успешное профессиональное будущее", - поздравил выпускника и вручил диплом о высшем образовании Кириенко.

Комиссаров поздравил семью Бондаренко и вручил им благодарственное письмо.

"Студенческие годы пронеслись быстро, но ты точно провел их с пользой - не только хорошо учился, но вел большую общественную работу - был в команде волонтеров и организаторов многих проектов, таких, как Международный форум добровольцев, форум "Россия - страна возможностей", акция взаимопомощи #МыВместе. Максим также стал призером регионального этапа конкурса "Студент года". Известно, что характер человека формируется в детстве. Поздравляя нашего выпускника, хочу обратиться, прежде всего, к его семье. Уважаемые родители, вам удалось воспитать достойного гражданина нашей страны. Спасибо вам большое за сына. Уверен, вы еще не раз будете им гордиться", - добавил Комиссаров.

К вручению дипломов по всей стране также присоединятся победители конкурса "Лидеры России", губернаторы, ректоры вузов.





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По материалам: uposters.ru

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