Зеленский поклонился предвестнику антисемитизма на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Филипу Орлику — автору «первой украинской конституции» 1710 года, не зная, что этой документ по сути своей — антисемитский. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил политолог Владимир Корнилов.
Сегодня, 28 июня, на Украине отмечается День Конституции, принятой в 1996 году после распада Советского Союза. По этом случаю президент Владимир Зеленский выступил с речью («мы должны пообещать себе, что передадим следующему поколению новую страну. Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства») и возложил цветы к памятнику автору «первой украинской конституции» 1710 года Филипу Орлику. Однако известный политолог Владимир Корнилов увидел в протокольных действиях украинского президента признаки элементарного исторического невежества.
Политолог проиллюстрировал запись фрагментом «первой украинской конституции», где в первой же статье Орлик клянётся, что в «Отчизне нашей, Малой России» не должно быть никаких иноверцев, а «наиборзее — зловерия жидовского».
ИА Newstes дополняет, что Орлик был ближайшим соратником Ивана Мазепы, перешедшего на сторону Карла XII. В российской историографии Орлик однозначно выступает изменником. Образ Орлика есть и в «Полтаве» Пушкина, когда предатель ведёт допрос верного русскому царю Кочубея. Кочубей называет его «жестоким человеком», после чего Орлик зовёт палача.