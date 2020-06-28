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Зеленский поклонился предвестнику антисемитизма на Украине

Зеленский поклонился предвестнику антисемитизма на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Филипу Орлику — автору «первой украинской конституции» 1710 года, не зная, что этой документ по сути своей — антисемитский. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил политолог Владимир Корнилов.

Сегодня, 28 июня, на Украине отмечается День Конституции, принятой в 1996 году после распада Советского Союза. По этом случаю президент Владимир Зеленский выступил с речью («мы должны пообещать себе, что передадим следующему поколению новую страну. Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства») и возложил цветы к памятнику автору «первой украинской конституции» 1710 года Филипу Орлику. Однако известный политолог Владимир Корнилов увидел в протокольных действиях украинского президента признаки элементарного исторического невежества.

«Это потрясающе! Только вчера в старой херсонской синагоге Зеленский хвастался, что уровень антисемитизма на Украине низок. А сегодня он возложил цветы в честь Дня Конституции к памятнику автору „украинской конституции“ Пылыпу Орлику. А догадывается ли он, что сия „конституция“ — это антисемитский документ?» — написал Корнилов в соцсети.

Политолог проиллюстрировал запись фрагментом «первой украинской конституции», где в первой же статье Орлик клянётся, что в «Отчизне нашей, Малой России» не должно быть никаких иноверцев, а «наиборзее — зловерия жидовского».

«Или история — наука не зеленская?» — иронизирует политолог.

ИА Newstes дополняет, что Орлик был ближайшим соратником Ивана Мазепы, перешедшего на сторону Карла XII. В российской историографии Орлик однозначно выступает изменником. Образ Орлика есть и в «Полтаве» Пушкина, когда предатель ведёт допрос верного русскому царю Кочубея. Кочубей называет его «жестоким человеком», после чего Орлик зовёт палача.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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