Желавший смерти крымчанам телеведущий признался, что ненавидит и Украину

Анастасия Иванова

Украинский телеведущий Остап Дроздов, ранее желавший смерти жителям Крыма и Донбасса, признался, что ненавидит и свою страну.

Известный на Украине журналист-русофоб Дроздов, проживающий во Львове, накануне спутал карты своим адептам. В эфире ютуб-канала ISLND TV он заявил, что ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков».

«У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек, — сказал Дроздов. — Не имея всего этого (общаться с русофобами. — ИА Newstes) даже на половине своей территории, я буду ее не то что ненавидеть, я бы ее задушил голыми руками».

По мнению львовского телеведущего, единственная оправданная цель существования «независимой Украины» — быть антиподом России, поскольку, если страна станет «пророссийской, то тогда это не Украина».