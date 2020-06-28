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Жириновский поразмышлял о бегстве Лукашенко после поражения на выборах

Жириновский поразмышлял о бегстве Лукашенко после поражения на выборах

Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский порассуждал на тему возможного бегства президента Белоруссии Александра Лукашенко после поражения на президентских выборах, которые пройдут в августе.

По словам Жириновского, Лукашенко уже отстает в президентской гонке, однако он может задействовать админресурс, чтобы подавить конкурентов.

"Он от власти не уйдет – она, так сказать, в крови у него. И три взрослых сына. Здесь, скорее всего, будет семейный переворот, но при условии, если кто-то из сыновей станет президентом. От власти он не уйдет, как Янукович он никуда бежать не будет", – сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Лидер ЛДПР подчеркнул, что в руках Лукашенко – армия и КГБ. В случае, если он проиграет выборы, останется вариант с введением чрезвычайного положения в стране.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Все главные конкуренты Лукашенко в ходе предвыборной кампании были арестованы, при этом один из них успел собрать рекордное число подписей. Действующий президент утверждает, что "сорвал майдан".

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По материалам: uposters.ru

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