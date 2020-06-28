Звездный Instagram: летние радости и возвращение к прежней жизни
Ну что же, жизнь постепенно возвращается в прежнее русло: открылись кафе и рестораны, заработали фитнес-центры, салоны красоты и другие общественные места, и настроение от этого заметно улучшилось у всех тех, кто скучал по активной социальной жизни. Стали появляться на публике и знаменитости, которые ждали открытия любимых летних веранд и долгожданных встреч со своими друзьями. Ну а настоящие трудоголики, которые во время самоизоляции больше всего скучали по любимому делу, уже вернулись к работе, и именно это сделало их действительно счастливыми.
Впрочем, многие звезды по-прежнему наслаждаются загородной жизнью и затянувшимся отпуском и не спешат выходить в свет — к счастью, и погода установилась солнечная и теплая, так что можно вместе с родными и любимыми весь день проводить на природе и получать удовольствие от привычных, но таких ценных моментов, как это делают Мария Кожевникова, Яна Рудковская и другие.
Что еще яркого, запоминающегося и удивительного происходило за прошлую неделю в инстаграмах звезд, смотрите в нашей фотоподборке!