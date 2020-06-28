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Звездный Instagram: летние радости и возвращение к прежней жизни

Звездный Instagram: летние радости и возвращение к прежней жизни

Ну что же, жизнь постепенно возвращается в прежнее русло: открылись кафе и рестораны, заработали фитнес-центры, салоны красоты и другие общественные места, и настроение от этого заметно улучшилось у всех тех, кто скучал по активной социальной жизни. Стали появляться на публике и знаменитости, которые ждали открытия любимых летних веранд и долгожданных встреч со своими друзьями. Ну а настоящие трудоголики, которые во время самоизоляции больше всего скучали по любимому делу, уже вернулись к работе, и именно это сделало их действительно счастливыми.

Впрочем, многие звезды по-прежнему наслаждаются загородной жизнью и затянувшимся отпуском и не спешат выходить в свет — к счастью, и погода установилась солнечная и теплая, так что можно вместе с родными и любимыми весь день проводить на природе и получать удовольствие от привычных, но таких ценных моментов, как это делают Мария Кожевникова, Яна Рудковская и другие.

Что еще яркого, запоминающегося и удивительного происходило за прошлую неделю в инстаграмах звезд, смотрите в нашей фотоподборке!


Нюша


Светлана Лобода


Дарья Клюкина


Леся Кафельникова


Наталья Водянова


Елена Крыгина


Наталья Подольская


Алессандра Амбросио


Юлианна Караулова


Рената Литвинова


Ева Лонгория с сыном


Яна Рудковская


Жизель Бундхен


Сергей Лазарев


Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев


Кети Топурия


Вера Брежнева


Полина Гагарина


Елена Темникова


Джессика Симпсон


Мария Кожевникова


Хлое Кардашьян


Виктория и Дэвид Бекхэм


Юлия Снигирь


Рита Ора


Джаред Лето


Тина Канделаки


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду


Тесс Холлидей


Дима Билан


Светлана Ходченкова


Люк Эванс


Настя Ивлеева


Айза Анохина


Екатерина Варнава


Нина Агдал


Ника Белоцерковская


Ким Кардашьян


Кристина Асмус


Альбина Джанабаева


Виктория Шелягова


Анна Седокова


Эмили Ратажковски


Светлана Бондарчук


Надежда Оболенцева


Анастасия Решетова


Елена Летучая


Кейт Хадсон с дочерью
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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