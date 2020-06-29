От Винер до Воли: самые главные люди в судьбе Ляйсан Утяшевой

Вадим Карасев

Сегодняшним солнечным летним днем титулованная российская гимнастка Ляйсан Утяшева отмечает свой день рождения — ей исполняется 35 лет. По этому случаю NEWSTES.RU решил не просто привести уже давно знакомые прессе факты из биографии звезды спорта, а рассказать о самых значимых в судьбе Ляйсан людях, которые оказали сильное влияние в моменты ее взросления, становления как спортсменки и как женщины. В новом материале речь пойдет о внезапно ушедшей из жизни маме Утяшевой, ее строгом, но справедливом тренере Ирине Винер, любимом муже Павле Воле и детях — ведь именно благодаря этим самым близким людям Ляйсан Утяшева стала той, кем является сейчас.

Мама

Мама Ляйсан Утяшевой Зульфия была самым главным человеком в ее жизни. Спортсменка с самого раннего детства брала пример с мамы и училась у нее мудрости, а Зульфия в ответ всегда прислушивались к дочери и во всем ее поддерживала. Сама Зульфия прочила дочери карьеру великой балерины, однако в 4 года Ляйсан заявила ей, что станет чемпионкой по художественной гимнастике, и она решила не становиться на пути ее мечты.





Маленькая Ляйсан Утяшева с мамой Зульфией

Зульфия водила дочь в спортивную секцию, была ее верной наставницей и лучшим другом. В 1997 году она вместе с Утяшевой переехала из Волгограда в Москву — все ради профессиональных успехов дочери и ее будущих побед. Позже она стала личным менеджером дочери, а после ее ухода из спорта в 2006 году продолжала вести все дела Ляйсан и сопровождать ее на светских мероприятиях.

Жизнь Ляйсан навсегда изменилась в ночь с 11 на 12 марта 2012 года. Тогда они с мамой разошлись по разным комнатам, но в какой-то момент спортсменка вспомнила, что забыла пожелать Зульфие спокойной ночи и поцеловать ее перед сном. Войдя в комнату мамы, Утяшева увидела одну из самых страшных картин в своей жизни: у Зульфии начались судороги и шла пена изо рта. Испуганная спортсменка попыталась оказать маме первую помощь и вызвала скорую, но все усилия оказались тщетными: Зульфия умерла еще до приезда врачей.





Ляйсан Утяшева с мамой Зульфией

Позже выяснилось, что у женщины, которая никогда не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на здоровье, внезапно случился инфаркт. Ляйсан было очень сложно принять эту трагедию: первые несколько месяцев она до конца не верила в случившееся, отказывалась говорить на эту тему и даже задумывалась о суициде.

Есть разные оттенки смерти. Когда человек умирает в больнице — это боль и ужас. Когда человек умирает от старости — это тоже больно, но есть понимание, что он прожил жизнь. Но когда ты держишь на руках человека, который минуту назад дышал, — это страшно. Ты перепробовала все — искусственное дыхание, попытки реанимировать. В безумии я бежала босая по снегу, потому что скорая не могла найти наш дом... И дальше — пустота. Я помню, что падаю, и все. Как будто ты живешь и не живешь, — рассказывала Утяшева в беседе с изданием PeopleTalk.ru.

Принять эту трагедию и не наложить на себя руки в тот момент ей помогли два самых близких человека — тренер Ирина Винер и Павел Воля, с которым на тот момент у них только завязывались романтические отношения.У меня были страшные психологические срывы. Я рожаю Роберта — и в эту же секунду в беспамятстве беру телефон и набираю маму... Да, это страшно. Пашка влетает ко мне, обнимает и говорит: "Мась, давай моей маме наберем". Паша всегда нравился моей маме. Она одобрила наш союз. Все это рождалось на ее глазах, — уже после рождения сына вспомнила Утяшева в одном из своих интервью.





Ляйсан Утяшева

По сей день Ляйсан Утяшева убеждена, что время не лечит, а лишь притупляет боль. Звезда убеждена, что в день смерти матери ее жизнь окончательно и бесповоротно поделилась на до и после, и осознает, что будет нести в себе эту боль до своих самых последних дней:Потерю близкого человека можно сравнить с собственной смертью. Сегодняшняя я — это совершенно другой человек. Сколько бы я ни улыбалась своему счастью, этот отпечаток не смоется. Это невозможно. Я самая счастливая супруга и мать. Но очень несчастная дочь. Маленькая-маленькая девочка, которая очень хочет к маме на ручки.

В этом году Ляйсан Утяшева по традиции опубликовала в инстаграме фото мамы в день годовщины ее смерти, призналась, что каждый год переживает эти эмоции заново, и дала совет своим подписчикам изо всех сил беречь своих родных и близких:

Уже, как 8 лет. Мама ушла именно в ночь с 11 на 12. У меня на руках. Ушла очень быстро и совсем молодой... и все как во сне. Самое страшное — незнание, что делать. Отрицание всего: "это не с тобой, это всего лишь сон", и принятие реальности. Но время, оно не лечит. И в эти даты как по будильнику накрывает с головой. Берегите своих близких. Каждый день. Говорите, как вы их любите... Улетают слишком быстро (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).Ляйсан Утяшева по-прежнему придерживается советов, которые ей когда-то дала мама, вспоминает, как она учила ее женственности, и воспитывает своих двоих детей по маминым принципам — старается в первую очередь быть для них верным другом.





Ляйсан Утяшева в детстве

Ирина Винер

Через несколько лет после переезда в Москву, в 2002-м, Ляйсан Утяшева попала в команду к прославленному российскому тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер. Спортсменка, которой на тот момент было всего 11 лет, не побоялась уйти под крыло к Винер, которая славилась своим жестким подходом к работе. По словам самой Ляйсан, именно под руководством Ирины она наконец поняла, чего по-настоящему стоит.





Ирина Винер и Ляйсан Утяшева

Я помню, меня, маленькую, все отговаривали переходить в группу к Винер. Ходили какие-то легенды про нее. А я пришла, она мне говорит: "Ах ты, моя красавица!". Мне повысили самооценку, меня полюбили. У Ирины Александровны ты всегда понимала, ради чего ты все это делаешь. Потому что у тебя на глазах сбываются мечты. Девочка из Башкирии или девочка из Узбекистана приезжает в Москву, делает все правильно и становится чемпионкой, — вспоминала Ляйсан в интервью с Ириной Шихман.





Именно после перехода в команду Винер Ляйсан Утяшева начала побеждать на первых серьезных соревнованиях. Однако в том же 2002-м спортсменка получила тяжелую профессиональную травму, из-за которой едва не лишилась ноги. В тот момент Ирина не бросила подопечную, а нашла ей лучших специалистов, благодаря которым через 2 года Ляйсан даже смогла вернуться в большой спорт.













В одном из своих недавних интервью изданию "Спорт-Экспресс" Утяшева призналась, что тренер никогда не морила ее и остальных подопечных голодом, — она лишь прививала им принципы правильного питания. Кроме того, Винер всегда давала гимнасткам полную свободу в выборе костюмов и музыкального сопровождения для выступлений и не запрещала им выражать свое мнение в общении с журналистами.Ирина Александровна всегда была для нас эталоном красоты и женственности. Когда ты смотришь на своего наставника, который пришел на тренировку не в спортивном костюме, а в красивом платье, с легким шлейфом великолепного парфюма, с идеальным маникюром, конечно же, восхищаешься этой женщиной. И я, будучи еще совсем маленькой, загадала, что когда буду взрослой, то всегда буду стараться следить за собой. Теперь я даже в спортзал надеваю красивые сережки, — рассказала Утяшева в интервью "Комсомольской правде".





Ляйсан Утяшева и Ирина Винер

Именно благодаря Ирине Винер Ляйсан побеждала на многих международных турнирах и стала чемпионкой Европы. Не оказалось в копилке спортсменки только олимпийской медали. Дело в том, что в 2006 году на очередной тренировке у Утяшевой вылетело колено, из-за чего ей пришлось в очередной раз длительное время восстанавливать здоровье. Вылечив ногу, Ляйсан приняла решение уйти из большого спорта. После многочасовых обсуждений Винер желание подопечной поддержала, пожелала ей успехов и заверила, что та всегда сможет на нее положиться.





Ляйсан Утяшева продолжила общаться со своей наставницей и после завершения карьеры. Кроме того, она продолжала прислушиваться к Винер и просить у нее совета. Например, именно благодаря своему бывшему тренеру Ляйсан смогла снова вернуться в форму и сбросить 39 лишних килограммов, которые набрала после ухода из гимнастики. Винер в свойственной себе жесткой форме объяснила бывшей подопечной, почему ей срочно необходимо взять себя в руки, за что Ляйсан теперь ей очень благодарна:Когда я ушла из гимнастики, мне было лет 19—20. Я лежала дома на диване, жалела себя, ела все подряд и смотрела фильмы — что же я там в жизни пропустила? В итоге, когда мне позвонила Ирина Александровна Винер и сказала: "Мась, здесь чемпионов чествовать будут, ты давай, приходи", я ответила: "Ирина Александровна, вам лучше это не видеть. Я разъелась так, что в мамины штаны не влезаю". А мамины штаны — это размер L. 39 килограммов лишнего веса! Ирина Александровна говорит: "Так, завтра — ко мне!". Когда она меня увидела, то сказала: "Ты что с собой сделала? Тебе нельзя быть толстой! У тебя сразу морда становится как сковородка!".





Ляйсан Утяшева и Ирина Винер

Еще ближе отношения Ирины Винер и Ляйсан Утяшевой стали после скоропостижной смерти мамы спортсменки. Тренер оказалась первым человеком, которая протянула Ляйсан руку помощи в тот непростой период. Винер уверила Утяшеву, что она вовсе не одинока, и сказала, что всегда будет рядом с ней и окажет любую поддержку. В тот момент Ляйсан поняла, что Ирина Винер стала для нее второй мамой.Мной серьезно занимались психологи, но лучшим стала Ирина Александровна Винер. Она для меня вообще как вторая мама. От нее я услышала очень важные слова: "Лисичка, ты не сирота: у тебя есть мы с Алишером Бурхановичем, твои бабушка и дедушка, твой отец, страна, которая тебя любит. Просто тебе надо взять "выходной" на год — ты столько работала, что загнала себя...". А я-то, наоборот, хотела загрузить себя проектами — чтобы забыться. Но Винер сказала: "А куда уж больше пахать?! Если боишься, что потом не сможешь вернуться на телевидение, мои двери всегда для тебя открыты — станешь тренером...". И я ее послушалась, — поделилась Ляйсан Утяшева в беседе с изданием "7 дней".





Спортсменка убеждена, что именно Ирина Винер научила ее адекватному отношению к жизни, — она всегда напоминала подопечной, что неправильно носить корону на голове, потому что уже на следующий день после оглушительного успеха каждый человек может проснуться абсолютно никем.





Павел Воля, Ляйсан Утяшева и Ирина ВинеПавел Воля

У Ляйсан Утяшевой и Павла Воли не было любви с первого взгляда, как часто любят писать журналисты. Первые несколько лет они просто дружили, но при этом никогда не скрывали симпатии друг к другу. Время от времени они встречались в общих компаниях и на записи передач Comedy Club, куда Ляйсан всегда приходила вместе с мамой. Тогда Воля и другие участники передачи шутили, что у них просто нет возможности пообщаться с Утяшевой и пригласить ее на чашку кофе, потому что рядом с ней всегда находится мама.

Года три мы с Пашей просто дружили. У нас была теплая и нежная симпатия. Причем на серьезном расстоянии — мы не лезли в личную жизнь друг друга. Но, когда встречались, болтали душевно. Поговорим и расстанемся на полгода. Кстати, если бы я смотрела фильм про долгую дружбу, переходящую в любовь, я сама не поверила бы, что так бывает, — вспоминала Ляйсан в беседе с изданием "7 дней".





Павел Воля и Ляйсан Утяшева

В какой-то момент отношения Ляйсан и Павла все же переросли в романтические, однако пресса об этом долгое время даже не догадывалась. Спортсменка и шоумен стали ходить на свидания и много времени проводили вместе. Кстати, их роман завязался незадолго до внезапной смерти Зульфии Утяшевой, поэтому она успела одобрить избранника дочери и перед их каждой новой встречей через дочь передавала шоумену привет.

Но женственность все-таки раскрыл во мне Паша. Желание флиртовать, бабочки в животе, первые свидания — все это связано с ним. Паша дал мне возможность почувствовать себя его музой, — рассказывала о возлюбленном Ляйсан в интервью изданию OK!.





По-новому бывшая гимнастка взглянула на избранника уже после этой страшной трагедии. Воля не спасовал перед трудностями и был одним из немногих людей, которые были рядом с Утяшевой в самый сложный в ее жизни период. Тогда Ляйсан и Павел по-настоящему сблизились и решили больше не расставаться. Через полгода после этих событий они поженились — в знак уважения к покойной маме Ляйсан влюбленные избежали пышного торжества и ограничились росписью в одном из столичных загсов.

Вскоре после свадьбы Утяшева забеременела и совсем иначе посмотрела на свою жизнь. По словам спортсменки, именно в тот момент она поняла свое истинное предназначение — быть матерью:

Мы с Пашей оба хотели детей. Так что факт беременности не стал для меня неожиданностью. Я просто поняла: теперь я не живу своими интересами, я тот инструмент, через который в мир придет новая жизнь. Поэтому каблуки сменила на ботиночки и кроссовочки.





Всю беременность Ляйсан вместе с мужем провела в Испании — из-за благоприятного климата. На свет же сын спортсменки и шоумена Роберт появился в Майами — это случилось в мае 2013 года. Утяшева с головой погрузилась в материнские хлопоты, а еще через 2 года у них с Павлом родилась дочь София. Заботиться о двоих маленьких детях Ляйсан помогали бабушка, мама Павла и, конечно же, он сам:Когда в мое пространство заходит Паша, когда я нахожусь в его энергетическом поле, когда вижу его уверенный взгляд, мне хочется быть слабой. При этом мы абсолютные партнеры. Мы взаимозаменяемы дома. Паша управляется с детьми на раз-два-три. Переодеть, поиграть, развлечь, занять, отвезти, привезти — все это для него не проблема. То, что мужчина беспомощен в домашних делах, — абсолютный миф!









Ляйсан Утяшева с Павлом Волей и своей бабушкой

При этом Ляйсан Утяшева не скрывает, что в их с Павлом семье царит патриархальный уклад. Спортсменка убеждена, что в браке женщина не должна перекладывать на мужа свои прямые обязанности, а также постоянно докучать ему своими нотациями и требованиями.Если ты не умеешь готовить, то тогда ты недоженщина, и никакого домостроя тут нет! Почему ты от мужика требуешь забить гвоздь? Я понимаю, что у тебя могут быть гувернантки, помощницы, ты можешь заказать себе шикарную еду домой, но элементарно не уметь? Мы сейчас находимся в таком веке, который как, дьявол, говорит: "Да женщины не должны готовить!" — и выбивает у нас это из-под ног. Где это написано, что не должны? Девчонки, заканчивайте своих ребят пилить! С вами должно быть уютно. Вот пришла ты с работы, а тут носки валяются — ну разбросай свои сама и ляг рядом. Ну лежит он пиво пьет и фильм смотрит, ну ляг рядом и тоже смотри. Человек же тоже с работы пришел! — поделилась своим мнением Утяшева в интервью с Ириной Шихман.





Несмотря на гнев феминисток относительно этих высказываний, Ляйсан и Павла в своей семье абсолютно все устраивает. Они не устают публично признаваться друг другу в любви — в беседах с журналистами и постах в соцсетях. Воля часто выражает свои чувства к жене в форме любовных стихов, которыми потом делится в своем микроблоге.

Рассказывай мне свои тайны,

Мечты, свои страхи и боль,

Случайности ведь не случайны,

Как наша с тобою любовь.

Ведь кто-то повел нас друг к другу,

Кто? Этот вопрос без ответа.

Но как-то сквозь снег и сквозь вьюгу

С тобой мы приехали в лето.

Где яркое солнце и море,

Тепло, доброта и беспечность,

Где я обнимаюсь с тобою,

И эти объятия — вечность!

Что скажут про нас — безразлично.

Как смотрят на нас — так не важно.

Целую тебя неприлично.

Любовь не рождается дважды.

Лишь только однажды есть шанс,

И мы за него зацепились.

Нам выдано счастье в аванс

За то, что мы просто влюбились, — так Павел поздравил жену с седьмой годовщиной свадьбы.





Делится пара и подробностями своей сексуальной жизни. Так, в интервью Peopletalk.ru Утяшева как-то призналась, что иногда к концу дня остается совсем без сил, в то время как ее супруг всегда готов к интиму:Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий.





ДетиЛяйсан Утяшева не устает повторять, что после рождения детей познакомилась с собой новой и обнаружила в себе те качества, о существовании которых раньше даже не догадывалась:С рождением детей во мне открылись иные качества. Я буквально превратилась в пантеру, но стараюсь над собой работать, не быть вот той сумасшедшей мамашей. Я реализовала себя. Сейчас я очень хочу быть бабушкой. Дожить до того момента, когда смогу находиться рядом с внуками, помогать детям, — поделилась Утяшева в телепрограмме "Наедине со всеми".





Ляйсан Утяшева с сыном Робертом и дочерью СофиейЛяйсан любит подчеркивать, что выстраивает с сыном Робертом и дочерью Софией дружеские отношения, но при этом не забывает при необходимости проявлять к ним строгость. Например, Утяшева и Воля ограничивают детей в использовании гаджетов — планшетами и телефонами звездные родители разрешают пользоваться в основном только во время дальних перелетов. При этом Утяшева утверждает, что не будет как-то влиять на дальнейшую судьбу своих детей и позволит им самостоятельно определиться с выбором профессии. Если раньше Ляйсан задумывалась, что дочь может пойти по ее стопам, и уже была готова приложить к этому все усилия, то со временем передумала и поняла, что девочка может и без ее помощи выбрать себе любимое дело.





Ляйсан Утяшева и Павел Воля с дочерью Софией

Я за своих детей не буду выбирать. Приму любую позицию. София не обязана повторять путь мамы или что-то за меня доказывать. Она самостоятельная личность — София Воля. Мы не знаем, кем она будет, но сердцеедкой — совершенно точно! С папой она — нежная дочка: "Папочка, я люблю тебя больше жизни". Со мной — хитрюга, маленькая женщина: "Мамуля, а ты накрасишь мне губки?". Просто шахматный манипулятор! 4 года человеку, — рассказала Утяшева в беседе с OK!.





Павел Воля и Ляйсан Утяшева с детьмиСейчас же Ляйсан и Паша с удовольствием наблюдают за взрослением своих детей и отмечают, что они во всем стараются брать пример со своих родителей. Это особенно заметно по поведению сына Роберта — в свои 7 лет он уже вовсю проявляет мужские качества: защищает и опекает младшую сестру и во всем помогает маме:Бывает, прихожу с пакетами домой, он встречает: "Мама, положи пакеты, я все отнесу, они тяжелые". Он полностью срисовывает папину модель поведения. В 6 лет посмотрел фильм про Чернобыль. Не сериал, все-таки ему еще рановато, а именно научно-популярный фильм. Потом говорит: "Мам, теперь я понимаю, когда ты говоришь, что из-за одной маленькой ошибки могут случиться огромные трагедии". Вот откуда у него все это? Роб творческий, он рисует. Иногда возьмет и ляпнет краской на дорогой диван, а мы потом все это дружно отмываем. Но не ругаем. Важно давать детям возможность проявлять себя, не рубить на корню их таланты.В своем инстаграме Ляйсан и Павел не устают благодарить своих детей за то, что выбрали именно их в качестве родителей, и признаются, что малыши наполнили их жизнь яркими красками.





Ляйсан Утяшева и Павел Воля с сыном Робертом



