13 легких увлажняющих кремов на лето, которые не закупорят кожу

Вадим Карасев

В летний период кожа испытывает стресс: она подвергается воздействию ультрафиолета и сухого воздуха кондиционеров, из-за чего сальные железы начинают работать более активно. Также в жаркое время кожа склонна к обезвоживанию. Чтобы избежать нарушений естественного баланса, важно укрепить ее липидный барьер и сделать менее восприимчивой к внешним раздражителям. Собрали 13 легких увлажняющих кремов на лето, которые не закупорят кожу.

Микрокапсульная сыворотка Serum Serum Serum, FOREO (4 799 руб.)

Анастасия Степанова, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники эстетической медицины "Медисанс", рекомендует отдавать предпочтение увлажняющим текстурам в ежедневном уходе. Гиалуроновая кислота, например, поможет притянуть и удержать влагу в коже, тем самым нивелируя трение от ношения маски. Микрокапсульная сыворотка Serum Serum Serum с гиалуроновой кислотой и скваланом поможет сбалансировать выработку себума и обеспечит длительное увлажнение, делая кожу мягкой и здоровой.





Формула без запаха прекрасно подходит для тонизирующего массажа с гаджетом Luna 3, помогая ей мягко скользить по коже и повышая эффективность сыворотки.





Увлажняющий крем Hydra Life Fresh Hydration Sorbet Creme, Dior (4 605 руб.)

Это средство не просто так называется "сорбе", текстура у него и правда напоминает мятное мороженое и приятно холодит сразу после нанесения. Насыщенный экстрактом мальвы и листа габерлеи, крем увлажняет, питает и восстанавливает баланс кожи, помогая усилить ее естественную защиту.

Идеален для обладательниц комбинированной кожи, склонной к закупорке пор и появлению прыщей и комедонов.





Эмульсия увлажняющая матирующая для комбинированной и жирной кожи лица Effaclar Маt, La Roche-Posay (1 200 руб., сейчас можно купить с приятной скидкой)

Это средство для склонной к появлению жирного блеска кожи гарантирует увлажнение и матирующий эффект благодаря термальной воде, себулизу и перлиту в составе. Эмульсия контролирует выработку кожного сала и вполне справится с функцией привычных основ под макияж. В формуле нет маслянистых компонентов, поэтому за то, что мейк потечет при 30-градусной жаре, можно не переживать.





Увлажняющий крем Essential Energy Day Cream, Shiseido (3 063 руб.)

Средство с SPF 20, а значит, оно нейтрализует вредное воздействие ультрафиолетовых лучей и создает защитный слой против загрязнений, пыльцы и пыли. В условиях жизни в мегаполисе это особенно важно. Благодаря экстрактам кожуры цитрусовых и ашибаты (в эпоху Эдо в Японии ашибата считалась драгоценным растением) крем неплохо увлажняет и дарит коже сияние.





Увлажняющий крем для естественного сияния кожи Hydra Beauty, Chanel (5 200 руб.)

Нежное средство успокоит и смягчит кожу. Крем легкий и одновременно достаточно насыщенный, чтобы поддерживать оптимальный уровень увлажнения. В составе фирменные ингредиенты марки — экстракт камелии и ее масло, а также голубой имбирь.

Формула была специально адаптирована для сухой кожи лица и губ. После нанесения остается приятный фруктовый аромат.





Крем-гель для лица Origins Ginzing Ultra-Hydrating Energy-Boosting Gel, Origins (1 800 руб.)

В этом средстве все сошлось: гелевая текстура, ненавязчивый запах, и кожа выглядит после его применения сияющей и отдохнувшей. Крем заряжает кожу энергией и придает сияние благодаря кофеину, полученному из кофейных зерен, и корню женьшеня. Из антиоксидантов в нем — комплекс эфирных масел грейпфрута, лимона и мяты. Также хорошо борется с шелушением кожи практически с первого раза, а аромат — как у традиционной новогодней корзины с мандаринами. Словом, праздник, да и только!





Успокаивающая и увлажняющая эмульсия Hydra Zen Glow, Lancome (4 580 руб.)

Словно волна увлажнения, эмульсия с легкой, скользящей текстурой успокаивает кожу и моментально впитывается. Обещает нейтрализовать как внешние, так и внутренние негативные факторы стресса. За это борются 11 аминокислот, гиалуроновая кислота, органический экстракт алоэ вера и экстракт розы.





Крем Normaderm Beautifying Anti-Acne Care, Vichy (1 590 руб.)

А это спасение для проблемной кожи. Дерматологи объясняют, что воспаления имеют другой механизм возникновения: они четко зависимы от менструального цикла и стрессов, именно поэтому прыщи порой так сложно поддаются коррекции. В лаборатории французской марки впервые объединили 4 активных компонента для увлажнения и восстановления кожи. Салициловая кислота 1,5% + LHA корректирует застойные пятна от акне, PhE-Resorcinol способствует ускорению процессов регенерации в эпидермисе, а AirLicium нейтрализует жирный блеск в течение дня.





Увлажняющий флюид Hydra Pro Glow, Kiko Milano (1 950 руб.)

И вновь главная героиня — гиалуроновая кислота. Именно благодаря ей флюид обеспечивает длительное увлажнение и придает коже здоровое сияние. Формула также содержит экстракт ячменя и комплекс ActiGlow. У Hydra Pro Glow удобный диспенсер (такой в сумочке точно не прольется). Крем содержит солнцезащитный фильтр SPF10, а также приятно пахнет мускусом и розой.





Увлажняющее желе Dramatically Different Hydrating Jelly, Clinique (2 610 руб.)

Это средство создано на базе знаменитого Clinique Dratially Different Lotion +. Если вы не знаете его по имени, то, вероятно, вспомните этот крем по узнаваемому желтому тюбику.

В отличие от своих предшественников, желе абсолютно прозрачное. Это самая легкая версия увлажняющего средства из серии Dramatically Different, что делает его идеальным для душных, жарких летних дней. Желе не содержит масел и успокаивает кожу благодаря глицерину, гиалуроновой кислоте, смеси экстрактов ячменя и огурца.

В составе нет никаких отдушек, поэтому оно отлично подойдет обладательницам чувствительной кожи. Средство обещает спасти кожу жителей мегаполиса благодаря невидимому щиту, который предотвращает загрязнение окружающей среды на 24 часа (только не забудьте слой крема с SPF 30).





Увлажняющий и освежающий аквагель Nordic Hydra, Lumene (1 290 руб., сейчас можно купить с приятной скидкой)

Органический северный березовый сок, морские водоросли, вода черники и морошки, арктическая родниковая вода — нет, это не рецепт оздоравливающего детокс-напитка, а состав аквагеля от Lumene. Средство гелевой текстуры не содержит масел, что делает его превосходной основой под макияж.

Продукт подходит веганам, как и все средства марки по уходу за кожей.





Увлажняющий крем для лица The True Cream Moisturizing Bomb, Belif (2 870 руб.)

Увлажняющий крем Belif The True Cream Aqua Bomb был изготовлен по старинному рецепту из Шотландии, которому 150 лет. Год назад у средства появился младший брат с более легкой текстурой — он и стал героем нашего рейтинга. Формула этой "водяной бомбы" содержит экстракты окопника, календулы и клевера.

Крем помогает предотвратить появление сухости и чувства стянутости, восстанавливает оптимальный уровень увлажнения. Как бонус для обладательниц жирной кожи — он контролирует работу сальных желез.









Крем для лица Active Organics, Natura Siberica (432 руб.)

Еще один крем с причудливыми ингредиентами. В качестве главного увлажняющего компонента в нем — экстракт дикорастущей софоры японской. Кроме того, он содержит натуральные фитопептиды, которые стимулируют синтез коллагена, а также гиалуроновую кислоту, витамин С и солнцезащитный фильтр SPF15.



