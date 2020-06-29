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Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо

Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицоФото: @ianatretiak

Актриса Яна Третьяк обратилась в полицию из-за нападения супруга, актера Владислава Третьяка. Согласно ее заявлению, муж ударил ее ножом в лицо и нанес ранение, передает РЕН ТВ в понедельник, 29 июня.

Инцидент произошел накануне, в воскресенье, 28 июня. Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».

Отмечается, что полиция проводит проверку.

Третьяк снялся в таких сериалах, как «Ментовские войны», «Эшелон», «Улицы разбитых фонарей», «Общая терапия» и «Последний министр». Он также выступал в театрах «Театральный ОсобнякЪ», «Пушкинская школа» и «Шалом».

В марте исполнитель роли зомби в «Ходячих мертвецах» Майкл Манди покусал женщину и попал в тюрьму. После инцидента ему запретили приближаться к своей жертве.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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