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Активисты BLM в Англии решили бороться с израильтянами за свободу Палестины

Активисты BLM в Англии решили бороться с израильтянами за свободу Палестины

Британское подразделение движения Black Live Matter обратило внимание на конфликт Израиля и Палестины, заняв позицию второй стороны.

Как сообщает телеграм-канал "Железный занавес", организация, защищающая права темнокожих, осудила "колонизаторскую политику Израиля".

"По мере того, как Израиль продвигается вперед с аннексией Западного берега, а ведущие британские политики лишены права критиковать сионизм и колониальные устремления Израиля, мы громко и четко встаем рядом с нашими палестинскими товарищами. Свободу Палестине!" — говорится в заявлении BLM UK.

В организации отметили, что выступают за справедливость для всех и против колониализма во всех его формах.

Как писал Ruposters, ранее стало известно о решении Израиля отказаться от полноценной аннексии Западного берега реки Иордан в пользу присоединения отдельных поселений.

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По материалам: uposters.ru

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