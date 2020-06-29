Активисты BLM в Англии решили бороться с израильтянами за свободу Палестины

Вадим Карасев

Британское подразделение движения Black Live Matter обратило внимание на конфликт Израиля и Палестины, заняв позицию второй стороны.

Как сообщает телеграм-канал "Железный занавес", организация, защищающая права темнокожих, осудила "колонизаторскую политику Израиля".

"По мере того, как Израиль продвигается вперед с аннексией Западного берега, а ведущие британские политики лишены права критиковать сионизм и колониальные устремления Израиля, мы громко и четко встаем рядом с нашими палестинскими товарищами. Свободу Палестине!" — говорится в заявлении BLM UK.

В организации отметили, что выступают за справедливость для всех и против колониализма во всех его формах.

Как писал Ruposters, ранее стало известно о решении Израиля отказаться от полноценной аннексии Западного берега реки Иордан в пользу присоединения отдельных поселений.

