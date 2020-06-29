Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева проводит время с друзьями и делится "летними" фото

Алла Пугачева проводит время с друзьями и делится "летними" фото

Самоизоляция — все, и можно снова встречаться с друзьями и гулять без ограничений. Что и делает Алла Пугачева, которая на днях рассказала и показала поклонникам, как проходит ее лето. 71-летняя певица поделилась в инстаграме несколькими фотографиями, порадовав фолловеров. На одном снимке Примадонна запечатлена вместе с Александром Буйновым, Валентином и Мариной Юдашкиными и другими приятелями:

Любимые друзья всегда рядом,

— гласит подпись.


Алла Пугачева с Александром Буйновым, Валентином и Мариной Юдашкиными и другими

Подписчики оценили свежий вид звезды — особенно много комплиментов досталось ее яркому зеленому платью в горошек.

Похвалы удостоились и селфи, сделанные Пугачевой на природе:

У меня есть свой лужок,приходи ко мне дружок,

— игриво подписала она фото.



Одним из первых этот пост прокомментировал 44-летний муж артистки Максим Галкин:

Дружок уже в пути.

Фанаты звезд ждут "ответочку" в микроблоге Галкина, который гораздо чаще, чем его супруга, делится подробностями семейной жизни с публикой, показывая, как они проводят время и как растут их с Пугачевой дети Гарри и Лиза.


Алла Пугачева с детьми


Максим Галкин с детьми
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Соведущая Соловьева прокомментировала унижения в эфире с его стороны
Соведущая Соловьева прокомментировала унижения в эфире с его стороны
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
В Британии вандалы нарисовали на стене музея Диккенса слово «расист»
В Британии вандалы нарисовали на стене музея Диккенса слово «расист»
Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек
Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек
На звезду сериала «Жители Ист-Энда» напали грабители с ножом
На звезду сериала «Жители Ист-Энда» напали грабители с ножом
НАТО сдерживает российские подлодки «Стремительным мангустом» в Атлантике
НАТО сдерживает российские подлодки «Стремительным мангустом»
В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19
В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19
Школьники из разных стран примут участие в Менделеевской олимпиаде по химии
Школьники из разных стран примут участие в Менделеевской олимпиаде по
Выпускники колледжей Приморья сдали экзамены по стандартам WorldSkills
Выпускники колледжей Приморья сдали экзамены по стандартам WorldSkills
Лунный календарь стрижки волос на июль 2020 года
Лунный календарь стрижки волос на июль 2020 года
Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане
Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане
Доктор Мясников посоветовал россиянам следить за мочой
Доктор Мясников посоветовал россиянам следить за мочой

Топ на сегодня

Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации

Еще по теме

Помолодевшая Алла Пугачева поразила новым имиджем (фото)
2016 год примадонна Алла Пугачева встречала в черном
Алла Пугачева праздует китайский Новый год с друзьями
Пугачева выложила видео со своим 2-летним сыном Гарри