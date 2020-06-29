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Американские спецназовцы провели мастер-класс для грузинских коллег

Американские спецназовцы провели мастер-класс для грузинских коллег

Военнослужащие сил специального назначения Минобороны Грузии и группа спецназа ВС США провели совместные показательные учения, целью которых является совершенствование и отработка тактики боевых действий малыми подразделениями сил сопротивления, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

«Военнослужащие сил специального назначения Сил обороны Грузии провели операцию по взятию объекта, проведению обыска и уничтожения противника… Подобные плановые совместные грузино-американские учения проводятся регулярно», — говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что на учениях присутствовали и.о. командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили, командующий войсками материально-технического обеспечения бригадный генерал Иосеб Лоладзе, руководители Сил специальных операций и мастер-сержант посольства США Грег Энджел.

ИА Newstes сообщало, что на прошлой неделе, в рамках грузино-американского военного сотрудничества черноморский порт Батуми с третьим по счету визитом посетил корабль ВМС США «Портер». В посольстве США в Грузии целью визита назвали развитие совместной готовности и возможностей для укрепления операций по безопасности и региональной стабильности на море между странами-членами НАТО и его союзниками.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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