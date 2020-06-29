Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

Алексей Вольцев

Компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации задолженности, говорится в релизе.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, при котором контроль над компанией может перейти к одному из основных кредиторов. Перед этим СМИ писали, что компания планирует реструктуризацию задолженности на фоне падения цен на нефть и газ и даже готовится запустить процедуру банкротства.

"Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе (закона о банкротстве - ред.) в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса", - говорится в релизе компании.

Chesapeake будет реализовывать план реорганизации для ликвидации "приблизительно семи миллиардов долларов задолженности".

Компания заключила соглашение с кредиторами, по которому ей выделят ссуду в размере 925 миллионов долларов. Наряду с этим кредиторы и держатели обеспеченных векселей должны выделить Chesapeake 600 миллионов долларов.

В конце мая международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе отмечало, что затраты на добычу сланцевой нефти в 2020 году в США сократятся на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне COVID-19. По данным агентства, в США в текущем году наблюдается наиболее значительное падение инвестиций в энергетике - более чем на 25% по сравнению с 2019 годом, в основном, из-за нефтегазового сектора.