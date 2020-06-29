ANEX Tour увеличивает объемы перевозки в Сочи

Влада Некрасова

Туроператор ANEX Tour объявил о расширении географии вылетов в Сочи. С 11 июля пакетные туры в Краснодарский край будут доступны для жителей четырех городов Дальнего Востока.

AZUR AIR ПОЛЕТИТ В СОЧИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ГОРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Подконтрольная ANEX Tour авиакомпания AZUR air с 11 июля расширяет полетную программу в Сочи. К пяти городам (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа), из которых заявлены вылеты в Сочи, добавятся четыре города Дальнего Востока: Благовещенск, Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Благодаря этим рейсам жители Дальневосточного федерального округа смогут выбирать для поездок на курорты Краснодарского края прямые перелеты. Об этом сегодня 29 июля сообщили в пресс-службе перевозчика.

Из Южно-Сахалинска запланирован один рейс в неделю, а из других городов авиакомпания будет летать в Сочи два раза в неделю. Старт программы из

Благовещенска намечен на 11 июля, из Хабаровска - 12 июля, из Владивостока первый рейс вылетит 13 июля, а из Южно-Сахалинска - 14 июля.

«Пока авиакомпания планирует летать в Сочи из городов Дальнего Востока до конца сентября, однако не исключено, что программа будет продлена на всю глубину весенне-летнего расписания, то есть до конца октября», - пояснили в AZUR air.

Билеты уже поступили в продажу на официальном сайте авиакомпании. На всех линиях будут использоваться лайнеры Boeing 767-300, рассчитанные на перевозку 336 пассажиров в эконом-классе.

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На базе перевозки также сформированы пакетные туры. Они уже выставлены в систему бронирования ANEX Tour.

Решение нарастить полетную программу в Сочи в ANEX Tour объяснили высоким спросом на направлении. «За последнее время мы наблюдаем возросший интерес к Краснодарскому краю. Бронирование туров с вылетами AZUR air из 5 городов РФ идет активно, ввиду этого ранее были взяты гарантированные квоты в отелях. Хороший спрос на город-курорт «Бархатные сезоны», отели Bridge Family Resort 3*, Bridge Resort 4*, «АкваЛоо». Мы рассчитываем, что на пакеты с прямыми вылетами из городов Дальнего Востока будут аналогичные успешные результаты», - рассказала Алена Хитрова, руководитель PR-отдела туроператора ANEX Tour.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В СОЧИ ИЗ ГОРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Тур в Сочи с вылетом из Благовещенска стоит 65, 7 тыс. руб. за двоих. Продолжительность – 6 ночей, без питания. Тур с 3-х разовым питанием – 77, 9 тыс. руб. Тур с аналогичными вводными с вылетом из Южно- Сахалинска стоит 77, 4 тыс. руб. (без питания), с питанием – 89, 6 тыс. руб.

За 6-дневный тур в Сочи с вылетом из Хабаровска туроператор просит от 66, 1 тыс. руб. без питания и 81, 3 тыс. руб. с трехразовым питанием. Туры из Владивостока в Сочи стоят от 70, 5 тыс. руб. без питания и от 82. 7 тыс. руб. с питанием.

ТУРАГЕНТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ РЕЙСОВ

Туристическая розница Дальнего Востока положительно оценила решение туроператора запустить полетную программу из своих регионов. «Недавно о таком решении сообщили в «Библио-Глобус», после чего мы начали получать достаточно много заявок на Сочи, хотя сначала не верили в успех. Теперь я могу сказать с уверенностью, что перспективы расширения перевозки ANEX Tour хорошие», - рассказала Кристина Мирная, генеральный директор франчайзингового агентства ANEX Tour компании «Элви-тур» из Владивостока.

Наталья Босенкова, руководитель франчайзингового агентства ANEX Tour компании «Жаркие туры» из Южно-Сахалинска, в целом тоже с оптимизмом смотрит на прямые рейсы в Сочи из своего региона. «Раньше для того, чтобы попасть в Сочи, туристам приходилось лететь через Москву, теперь можно добраться с большим комфортом. Безусловно, это не может не радовать. Говорить пока о спросе на новые рейсы сложно, ведь мы лишь на днях узнали о них. Но перспективы есть, поскольку нам уже поступают запросы, в реальные бронирования они пока не перешли, но начало положено», - говорит она.

Тормозящим спрос фактором может стать необходимость обязательного карантина по прилету на Сахалин из любого региона. «Пока мы не знаем, когда его отменят. Но в любом случае, запуск прямых рейсов из Южно-Сахалинска в Сочи особенно сейчас, когда закрыты границы, для нас, как «свет в оконце», - заключила эксперт.