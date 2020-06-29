"Антифейк": сообщения движения "Голос" о вбросе бюллетеней не соответствуют действительности

Вадим Карасев

Движение "Голос" в субботу заявило о якобы зафиксированном вбросе бюллетеней на участке №2573 в подмосковном Раменском. Однако анализ ситуации показывает, что эта информация оказалась очередным фейком, передает газета "Взгляд".

Напомним, 27 июня движение "Голос" сообщило, что на участке в Раменском иностранным журналистом международного отдела редакции газеты Le Monde Бенуа Виткиным якобы был зафиксирован вброс бюллетеней.

Однако на самом деле журналист в своем Twitter рассказал, что на участке №2573 член партии "Яблоко" Андрей Горохов, получивший журналистскую аккредитацию, обнаружил в урне для голосования пачку бюллетеней из 10 штук. То есть, никакого вброса французский журналист фиксировал, а физически вообще находился в другом месте, сообщается Telegram-канал "АнтиФейк".

Как отмечает тот же «АнтиФейк», в соцсетях членов Раменского отделения партии "Яблоко" содержится информация, что корреспонденты французской газеты "LeMonde" посетили другой УИК (№2576) на территории Раменского.



Позднее представитель корпуса наблюдателей заявил, что была максимально широко изучена позиция всех участников процесса. "Но ни члены комиссии, ни наблюдатели, находящиеся на участке, которые постоянно осуществляют мониторинг и контролируют процесс голосования, ни правоохранители – никто не подтвердил факт возможного вброса бюллетеней", – сказал член исполкома корпуса "За чистые выборы", эксперт НОМ Алексей Песков.

Таким образом, "Голос" в очередной раз выдал за факт нарушения непроверенную и не подтвержденную информацию.