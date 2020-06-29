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Армянка стала мэром французского Страсбурга, опередив кандидата от власти

Армянка стала мэром французского Страсбурга, опередив кандидата от власти

Французский политик армянского происхождения, эколог Жанна Барсегян, согласно предварительным данным, избрана мэром Страсбурга (Франция), сообщают местные СМИ.

Второй тур голосования на муниципальных выборах в Страсбурге, где заседает Парламентская ассамблея Совета Европы, состоялся в воскресенье, 28 июня. Как сообщает Le Point, по предварительным итогам, 39-летняя Барсегян набрала 42,5% голосов избирателей. Она опередила своих соперников — Алена Фонтанеля (34,95%) и Кэтрин Траутманн (23,33%).

В марте Барсегян победила в первом туре выборов, набрав 27,78% голосов. Вместе с ней во второй тур выборов страсбургского градоначальника прошли Ален Фонтанель (кандидат от партии «На марше» президента Эмманюэля Макрона) и Кэтрин Траутманн (Социалистическая партия Франции).

# Политика
По материалам: eadaily.com

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