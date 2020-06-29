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Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"

Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
Пианист Денис Мацуев сообщил, что дирижер Юрий Башмет, оперные звезды Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков примут участие в его юбилейном концерте, который пройдет 2 июля без зрителей в парке "Зарядье".

"Это будет первая съемка в парке "Зарядье" за всю историю этого парка. Я хочу сказать огромную благодарность всем, кто примет участие в этом концерте, - это мои друзья, соратники, главное - уникальные люди. Кроме того, на концерте будет много всего: и джаз, и классика, и импровизация - словом, необычный репертуар. Не буду раскрывать все секреты программы, но также выступят Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Андрей Иванов", - рассказал он на пресс-конференции.

Мацуев также добавил, что фестиваль Crescedo состоится в августе в формате open air, но уже со зрителям, по его словам, возможно, получится разместить порядка тысячи гостей.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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