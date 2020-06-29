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Басков и Галкин исполнили хит Серова "Я люблю тебя до слез"

Басков и Галкин исполнили хит Серова "Я люблю тебя до слез"
. Телеведущий Максим Галкин опубликовал в инстаграме видео, на котором вместе с певцом Николаем Басковым и участниками группы "Моральный кодекс", в том числе Сергеем Мазаевым, исполняет хит Александра Серова "Я люблю тебя до слез". "Спелись", – подписал ролик Галкин.

Музыканты выступили на празднике в загородном коттедже (у кого именно, исполнители не уточнили), расположенном в сосновом лесу. Там же установили сцену и подключили необходимое оборудование. Номер Галкина, Баскова и Мазаева положительно оценили многие пользователи.

"Браво!" – написал композитор Игорь Николаев.

"Тебе браво за стихи", – ответил ему Николай Басков.


"Просим студийную версию", – прокомментировала @katya_acid_rain.

"Молодцы! Супер!" – присоединилась к обсуждению @lora_kucherenko.

"Максим Александрович, очень хорошо поете", – считает @mark.levit98.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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