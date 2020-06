BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями

Алексей Вольцев

. BTS выпускает книги с самыми популярными песнями группы, сообщает Rolling Stone.

Новый проект называется Graphic Lyrics, он представляет собой композиции группы в виде отдельных книг с иллюстрациями. Ролик с короткой презентацией уже посмотрели более трех с половиной миллионов человек.

В пилотной серии пять треков: "A Supplementary Story: You Never Walk Alone" (из альбома BTS 2017 года с таким же названием), "Save ME” (из второго японского студийного альбома “Youth"), а также "House Of Cards,” “RUN,” and “Butterfly” (из миниальбома "The Most Beautiful Moment in Life Pt.2" 2015 года).

"Мы надеемся, что бумажные книги с текстами песен и рисунками понравятся не только фанатам BTS, но и широкой аудитории", — говорится в заявлении лейбла Big Hit, который представляет группу BTS.

Книги серии Graphic Lyrics поступят в продажу на Amazon 29 июня.