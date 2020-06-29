Цена на бензин в России снова побила рекорд

Вадим Карасев

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум и снова установила рекорд. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

По итогам торгов понедельника, 29 июня, цена достигла 58,174 тысячи рублей за тонну (с поставкой в Европейской части России по национальному индексу). По сравнению с предыдущим показателем, стоимость выросла на 0,4 процента.

Рост цен продолжается с середины месяца. Эксперты объясняют это дефицитом бензина Аи-95, который сложился на рынке, и спросом со стороны автозаправочных станций и трейдеров.

Комментируя рост оптовых цен, российские власти заверяют, что на рознице это не отразится. По словам замминистра энергетики России Павла Сорокина, дефицита топлива в стране нет, а компании выполняют свои производственные планы.