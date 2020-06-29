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Число пострадавших при взрыве в доме в Москве выросло

Число пострадавших при взрыве в доме в Москве вырослоКадр: телеграм-канал «Mash»

После взрыва в жилом доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы за медицинской помощью обратились семь человек, один человек погиб. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, обратившихся за медицинской помощью.

По данным телеканала РЕН ТВ, среди пострадавших, 33-летний Серевьев М., 71-летняя Шацкая В., 25-летняя Кошкина В., 61-летний Сташков В., а также 67-летняя Колохова В. Отмечается, что двум женщинам потребовалась госпитализация.

Днем в понедельник, 29 июня, загорелись четыре квартиры на третьем этаже здания. Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров. Предварительной причиной произошедшего назывались утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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