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Что такое вершинная гниль томатов и как с ней бороться?

Что такое вершинная гниль томатов и как с ней бороться?

Не так давно вершинную гниль считали одним из сопутствующих заболеваний фитофторой. Но все оказалось куда проще. Вершинная гниль — это отдельное заболевание. Оно просто ослабляет растение, а фитофтора и другие инфекции просто пользуются пораженными местами, чтобы проникнуть внутрь.


В группу риска входят любители удлинённых томатов. Плод получается длинным, не всегда питание достигает до самой его верхушки. Подкармливать такие сорта нужно по особой схеме.

С вершинной гнилью можно бороться только на ранней стадии. А чтобы вовремя заметить заболевание, плоды нужно постоянно осматривать. Первый признак это немного вдавленная верхушка и отсутствие носика на сортах, которые должны его иметь.

Для быстрой помощи томатам нужно применять специальные препараты. Так называемая внекорневая подкормка с большим содержанием калия. Если на кусте всего один-два пораженных плода, то растение нужно чаще поливать и вносить кальций под корень. При риске появления нельзя давать пересыхать грунту глубже, чем на 3 см.

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По материалам: planktons

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