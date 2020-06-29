Диетолог Инна Кононенко озабочена состоянием здоровья Фадеева, похудевшего на 100 килограмм

Вадим Карасев

Резкое похудение известного в России продюсера Максима Фадеева на 100 кг обеспокоило врача-диетолога Инну Кононенко, так как резкие изменения в весе могут быть вредны для организма.

Она отметила, что худеть резко и тем более на 100 килограмм без наблюдения специалиста, нельзя.

Кононенко добавила, что после резкой потери веса в организме человека могут произойти изменения. Например, в желчном пузыре образоваться камни, поэтому обязательно нужно следить за состоянием внутренних органов при помощи УЗИ и анализов крови.

Она отметила, что на фотографии у Фадеева руки и ноги слишком худые, а это говорит о потере мышечной массы. Диетолог заметила, что у продюсера саркопеническое ожирение, при котором человек может долго находиться в одном весе, но при этом теряет мышечную массу больше, чем жира.

Кроме этого, врач прокомментировала слова Фадеева, что он каждое утро выпивает стакан горячей воды натощак, сообщает “5Канал“.

Возможно, Максиму Фадееву придётся сделать абдоминопластику, так как после резкого похудения остаётся много лишней кожи. Но проводить операцию или нет, может сказать только специалист. Всё будет зависеть от состояния и тонуса кожи, заявила диетолог.

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