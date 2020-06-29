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Диетолог оценила состояние похудевшего на 100 килограммов Фадеева

Диетолог оценила состояние похудевшего на 100 килограммов ФадееваФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Врач-диетолог Инна Кононенко оценила состояние похудевшего на 100 килограммов российского продюсера и музыканта Максима Фадеева. Ее слова приводит «Пятый канал».

Специалист отметила, что такие резкие изменения в весе могут навредить организму, в частности, это грозит образованию камней в желчном пузыре. «Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что сто килограммов за год — это много», — подчеркнула врач.

По словам Кононенко, сейчас у Фадеева очень худые ноги, что говорит о потере мышечной массы.

27 июня Фадеев показал себя на фото, заявив, что сбросил 100 килограммов веса. Он также пообещал опубликовать свою методику похудения.

В начале апреля продюсер, сбросивший тогда 82 килограмма, поделился секретом экстренного похудения. Он посоветовал выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров воды, «приятно обжигающей горло, только не кипяток». «Вы даже не представляете, как вес будет уходить», — сказал продюсер.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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