Для получения новой выплаты на детей заявление подавать не нужно — Минтруд

Анастасия Иванова

Для получения новой единовременной выплаты на детей до 16 лет подавать заявление не нужно, информирует Минтруд. Деньги будут начисляться на основе уже имеющихся данных.

«Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля, о чем сообщалось ранее. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство напоминает, что первую выплату более 15 млн детей получили в первый же день выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей. Июльские деньги будут начислены по тем же правилам на основании уже отработанного алгоритма.

Как сообщало ИА Newstes , на объявленные президентом России дополнительные меры поддержки семьям с детьми будет выделено 274 млрд рублей. Как уточнили в ведомстве, программа пользуется большой популярностью, общая численность ее получателей составит 27,4 млн. человек.