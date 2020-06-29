Для разработки эффективной вакцины против коронавируса нужно более $31 миллиарда — ВОЗ

Влада Некрасова

Для разработки эффективной и доступной вакцины против COVID-19 в течение следующего года потребуется более 31 млрд долларов. Об этом заявили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и мировые партнеры, сообщается на сайте ООН.«В течение следующих 12 месяцев потребуется более 31 миллиарда долларов на разработку лекарств, которые будут эффективны против COVID-19», - говорится в сообщении.По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, в мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин.Он подчеркнул, что для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки. При этом она должна быть доступной для всех, кто в ней нуждается.По словам главной научной сотрудницы ВОЗ Сумии Сваминатан, обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет, однако в нынешних условиях ВОЗ отводит на это 12, максимум 18 месяцев.