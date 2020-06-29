До конца года все школы Республики Татарстан получат высокоскоростной интернет

Алексей Вольцев

В 559 образовательных организациях Татарстана (546 школах и 13 колледжах и техникумах) к концу текущего года будет подключен высокоскоростной интернет, сообщает ИА «Татар-информ».

«Это будет сделано по федеральному проекту по подключению социально значимых объектов национальной программы «Цифровая экономика», – рассказал ведущий советник отдела развития информационных технологий и безопасности Минобрнауки Республики Татарстан Рустем Зинатуллин.

Кроме того, 522 организации, включая 499 школ и 23 учреждения среднего профессионального образования, до 1 сентября этого года будут подключены к интернету за счет инвестиционной программы АО «Связьинвестнефтехим».

«Таким образом, впервые в России все школы субъекта будут иметь высокоскоростной доступ в интернет», – подчеркнул Зинатуллин.