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Дочь Майкла Джексона поделилась архивными фото певца

Дочь Майкла Джексона поделилась архивными фото певцаФото: @parisjackson

Дочь американского поп-певца Майкла Джексона Пэрис поделилась архивными фото певца в своем Instagram-аккаунте.

На нескольких снимках актер кривляется, высовывая язык и глядя на кончик носа. На одном из кадров он целует свою дочь в губы.

«Скучаю по тебе и люблю каждый день. Спасибо за волшебство», — написала Пэрис Джексон. Ее пост был опубликован 25 июня — в день годовщины смерти отца.

В прошлом году Пэрис Джексон попыталась покончить с собой. Утверждалось, что причиной случившегося мог стать выход документального фильма «Покидая Неверленд», в котором короля поп-музыки обвинили в сексуальном насилии над детьми. 22-летняя Пэрис твердо отстаивает позицию о невиновности отца.

Четырехчасовой фильм «Покидая Неверленд», премьера которого состоялась на кинофестивале «Санденс» в январе, раскрывает историю двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны поп-исполнителя.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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