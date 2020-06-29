Доктор Мясников назвал способ выявления опасных родинок

Вадим Карасев

Александр МясниковКадр: О самом главном / YouTube

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, рассказал, как можно выявить опасные родинки, которые со временем могут превратиться в меланому. Медика цитирует РИА Новости.

По словам Мясникова, определить опасные образования поможет система «A, B, C, D, E». В частности, человека должна насторожить родинка ассиметричной формы (категория «А»). Буква «В» (border) связана с границами пятна. Медик отметил, что у здоровой родинки они четкие, а у потенциально опасной — размытые.

Буква «С» в этой системе означает цвет (color). Злокачественные образования зачастую отличаются неровным цветом. «D» — это диаметр. В норме этот показатель должен соответствовать шести миллиметрам. «Е» в системе означает эволюцию родинки. По словам Мясникова, границы пятна не должны увеличиваться, что, скорее всего, указывает на доброкачественный характер образования.

Ранее Мясников перечислил препараты, которые потенциально способны навредить здоровью человека. По словам специалиста, сердечные препараты растительного происхождения могут вызвать аритмию. Он подчеркнул, что не менее опасны и препараты для лечения гипертонии. Сосудосуживающие капли Мясников раскритиковал за то, что они вызывают привыкание.