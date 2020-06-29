Доктор Мясников рассказал, какие родинки способны переродиться в рак

Вадим Карасев

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» назвал пять признаков, по которым можно распознать опасную родинку.

По словам доктора, главная угроза родинок здоровью человека состоит в том, что со временем они могут перерождаться в меланому. Оценить состояние родинок на теле помогает система «А, B, С, D, Е».

Первый признак «А» означает асимметрию. Нужно мысленно разделить родинку пополам и если одна ее часть не похожа на другую, то такое образование не теле должно насторожить.

«В» – border или границы родимого пятна. Здоровая родинка отличается четкими границами, а у опасной они размытые.

«С» - это color, цвет. Злокачественная родинка часто бывает окрашена неровно. У нормальной цвет однородный.

«D» — диаметр. Размеры нормальной родинки обычно находятся в пределах 6 миллиметров. Если это значение превышено, то лучше проконсультироваться по поводу образования на коже с врачом.

«Е» значит evolution, то есть эволюцию родинки. Нужно обращать внимание на то, не меняются ли границы или цвет родинки со временем.

По словам Мясникова, меланома чаще развивается у белокожих людей со светлыми глазами и волосами.





При обнаружении опасной родинки Мясников советует сразу же обращаться к медикам, делать биопсию и удалять образование, пишут Вести.Ru.

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