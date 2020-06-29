ЕС грозит ответными мерами США на санкции против «Северного потока — 2»

Алексей Вольцев

ЕС угрожает принять контрмеры на санкции США против «Северного потока — 2». Об этом сообщила германская Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля на запрос Европарламента.

О том, как именно будут выглядеть ответные меры, не говорится. Газета поясняет, что в конце 2019 года Дональд Трамп ввёл штрафные меры против фирм, участвующих в постройке газопровода «Северный поток — 2». Теперь Боррель заявил, что такой шаг не соответствует праву ЕС и нарушает международное право.

«Еврокомиссия готовит принятие усиленного санкционного механизма, который улучшит устойчивость Европы против влияния введённых третьими странами экстратерриториальных санкций», — приводит издание отрывок из ответа Борреля.

Трамп уже давно критикует «Северный поток — 2» и обвиняет Германию в том, что та обеспечивает России высокие доходы, покупая российский газ. Недавно американские сенаторы анонсировали расширение направленных против газопровода санкций. Между тем, строительство «Северного потока — 2» уже практически завершено, отмечает Handelsblatt.