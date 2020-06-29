Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » ЕС: «Лидер» Косово не обязателен для продолжения переговоров с Сербией

ЕС: «Лидер» Косово не обязателен для продолжения переговоров с Сербией

ЕС: «Лидер» Косово не обязателен для продолжения переговоров с Сербией

Обвинения против лидера косовских сепаратистов Хачима Тачи и срыв сербско-косовских переговоров в Вашингтоне не должны влиять на продолжение диалога Белграда и Приштины в Брюсселе. Такое мнение выразили в Канцелярии Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который является главным посредником в диалоге сторон, пишут «Вечерние новости».

«Даты могут быть согласованы. Не нам выбирать, с кем вести разговор», — заявил в интервью DW пресс-секретарь шефа европейской дипломатии. Он добавил, что Приштине необходимо определиться, кто в сложившейся ситуации эффективнее всего сможет представлять ее интересы.

Докладчики Европарламента по Косово и Сербии Виола фон Крамон и Владимир Бильчик недавно выразили поддержку продолжению диалога при посредничестве спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака.

Крамон также заявила, что верит в то, что судебный процесс над Тачи и переговоры Белграда с Приштиной «могут и должны быть разделены».

«Больше информации в связи с обвинениями мы получим после выступлений в суде, но это не должно иметь никакого отношения к переговорам», — заявила фон Крамон. Она подчеркнула, что диалог помогает устранить разногласия сторон вне зависимости от того, кто их представляет.

Она заявила, что ЕС является беспристрастным посредником, отметив, что сама она «преисполнена оптимизма и надеется на прогресс в переговорах до конца лета».Депутат европарламента добавила, что «в „конституции“ Косово все четко изложено: главным переговорщиком выступает „премьер“, а не „президент“».

Специальная прокуратура Суда по военным преступлениям Армии освобождения Косово (АОК) в КиМ выдвинула обвинения против Хашима Тачи в убийстве сотни сербов, албанцев, цыган, а также в ряде других преступлений против человечности. После этого события переговоры Белграда и Приштины при посредничестве США, запланированные на 27 июня, были сорваны. Сам обвиняемый в военных преступлениях «президент», как и «премьер» самопровозглашенного Косово Авдуллах Хоти отменили поездку в Вашингтон. Тачи в срочном порядке отбыл в Тирану, откуда пообещал, что в воскресенье обратится с заявлением к народу Косово.

Кирилл Борщев
Все публикации автора

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Греф назвал уровень падения российской экономики
Греф назвал уровень падения российской экономики
Второго тура не избежать: поляки выберут между Дудой и Тшасковским
Второго тура не избежать: поляки выберут между Дудой и Тшасковским
ЕС: «Лидер» Косово не обязателен для продолжения переговоров с Сербией
ЕС: «Лидер» Косово не обязателен для продолжения переговоров с Сербией
Армянка стала мэром французского Страсбурга, опередив кандидата от власти
Армянка стала мэром французского Страсбурга, опередив кандидата
Зрители «вмонтировали» сцены секса в безобидные фильмы и объяснили их нелепость
Зрители «вмонтировали» сцены секса в безобидные фильмы и объяснили их
Ледокол "Арктика" передадут "Росатому" в опытную эксплуатацию
Ледокол "Арктика" передадут "Росатому" в опытную эксплуатацию
Кэти Перри вспомнила о желании убить себя
Кэти Перри вспомнила о желании убить себя
Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак
Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак
Модная битва: Ким Кардашьян против Кайли Дженнер
Модная битва: Ким Кардашьян против Кайли Дженнер
BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями
BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями
Пластификаторы для бетона от Торгового дома «Пигмент»
Пластификаторы для бетона от Торгового дома «Пигмент»
Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года
Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой

Еще по теме

Вучич: диалог по Косово должен продолжиться
Косово допускает корректировку границ в случае договора с Сербией
Небензя: НАТО может применить косовских военных против сербов
Вучич посетит Косово, сепаратисты ожидают, что он поведёт себя «прилично»