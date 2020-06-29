ЕС: «Лидер» Косово не обязателен для продолжения переговоров с Сербией

Влада Некрасова

Обвинения против лидера косовских сепаратистов Хачима Тачи и срыв сербско-косовских переговоров в Вашингтоне не должны влиять на продолжение диалога Белграда и Приштины в Брюсселе. Такое мнение выразили в Канцелярии Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который является главным посредником в диалоге сторон, пишут «Вечерние новости».

«Даты могут быть согласованы. Не нам выбирать, с кем вести разговор», — заявил в интервью DW пресс-секретарь шефа европейской дипломатии. Он добавил, что Приштине необходимо определиться, кто в сложившейся ситуации эффективнее всего сможет представлять ее интересы.

Докладчики Европарламента по Косово и Сербии Виола фон Крамон и Владимир Бильчик недавно выразили поддержку продолжению диалога при посредничестве спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака.

Крамон также заявила, что верит в то, что судебный процесс над Тачи и переговоры Белграда с Приштиной «могут и должны быть разделены».

«Больше информации в связи с обвинениями мы получим после выступлений в суде, но это не должно иметь никакого отношения к переговорам», — заявила фон Крамон. Она подчеркнула, что диалог помогает устранить разногласия сторон вне зависимости от того, кто их представляет.

Она заявила, что ЕС является беспристрастным посредником, отметив, что сама она «преисполнена оптимизма и надеется на прогресс в переговорах до конца лета».Депутат европарламента добавила, что «в „конституции“ Косово все четко изложено: главным переговорщиком выступает „премьер“, а не „президент“».

Специальная прокуратура Суда по военным преступлениям Армии освобождения Косово (АОК) в КиМ выдвинула обвинения против Хашима Тачи в убийстве сотни сербов, албанцев, цыган, а также в ряде других преступлений против человечности. После этого события переговоры Белграда и Приштины при посредничестве США, запланированные на 27 июня, были сорваны. Сам обвиняемый в военных преступлениях «президент», как и «премьер» самопровозглашенного Косово Авдуллах Хоти отменили поездку в Вашингтон. Тачи в срочном порядке отбыл в Тирану, откуда пообещал, что в воскресенье обратится с заявлением к народу Косово.

Кирилл Борщев

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