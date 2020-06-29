Еще один оппонент Лукашенко может оказаться за решеткой

Алексей Вольцев

Министерство внутренних дел Белоруссии начало проверку об имевших место фактах противоправной деятельности претендента на пост президента республики Валерия Цепкало. Об этом сегодня, 29 июня, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Для проведения доследственной проверки в Министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало В. В. Сейчас проводится проверка», — сказала она.

Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что заявление на Валерия Цепкало написал турецкий и белорусский бизнесмен, владелец группы строительных компаний, которые участвовали в возведении объектов Парка высоких технологий, Седат Игдеджи. По его словам, он был тем подрядчиком, который строил дом Валерию Цепкало. При этом Игдеджи утверждает, что за услуги проектирования и строительства ему ничего не заплатили.

Напомним, в Белоруссии 9 августа должны состояться очередные президентские выборы. В настоящее время Центральная избирательная комиссия проверяет собранные претендентами подписи, необходимые для выдвижения их в кандидаты на пост главы государства. Ранее правоохранительные органы задержали основного конкурента Александра Лукашенко на выборах экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Ему вменяется отмывание денег, полученных преступным путем, а также создание угрозы национальной безопасности страны.