«Газпром» захотел увеличить поставки газа в Китай по проблемной «Силе Сибири»

Вадим Карасев

Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»

Российский монополист «Газпром» захотел увеличить поставки газа в Китай по проблемному газопроводу «Сила Сибири» на 6 миллиардов кубометров в год, до 44 миллиардов кубометров. Это следует из заявления председателя правления компании Алексея Миллера в интервью, опубликованном на сайте компании.

По его словам, газовый монополист также обсуждает с китайскими коллегами организацию поставок газа с Дальнего Востока и строительство «западного» маршрута поставок — газопровода «Сила Сибири-2».

По словам Миллера, в обозримом будущем экспорт газа в Китай превысит 130 миллиардов кубометров в год. Рост поставок по данному направлению будет опережать динамику импорта сжиженного природного газа и поставок центральноазиатского газа в Китай, считает глава компании.

Ранее «Лента.ру» опубликовала масштабное расследование ситуации вокруг проекта «Сила Сибири». Согласно ему, газопровод столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения. Компания может потерять 1,5 триллиона рублей и сорвать многомиллиардный контракт. По данным «Ленты.ру», «Сила Сибири-2» строится для спасения «Силы Сибири».