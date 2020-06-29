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Где отдохнуть в первой половине июля за 20 тыс. руб. на двоих

Где отдохнуть в первой половине июля за 20 тыс. руб. на двоих

Аналитическая служба АТОР продолжает еженедельный мониторинг цен на пакетные туры на российские курорты. Семидневные туры с заездом в период с 7 по 10 июля подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%.

«Вестник АТОР» публикует итоги анализа цен на семидневные пакетные туры с вылетом в период 7 – 10 июля по востребованным российским направлениям: Краснодарский Край, Крым, Калининград, Алтай, Байкал. В структуре спроса на туры с вылетом в эти даты произошли некоторые изменения по сравнению с прошлой неделей. Подрос спрос на Байкал.

«Просыпается интерес туристов к Байкалу, каждый день получаем заявки», - рассказали в пресс-службе «Интурист». Довольны продажами и в TUI Россия. Туроператоры также фиксируют хорошую динамику продаж на пляжных направлениях, ставит рекорды по бронированию и Калининград.  


ТУРЫ ПО РОССИИ ПОДЕШЕВЕЛИ

Несмотря на взрывной рост спроса на российские курорты, который уже привел к дефициту мест в отелях, в ассортименте туроператоров много бюджетных предложений. Дают о себе знать изменения в продуктовой политике туроператоров, которые ранее ориентировались лишь на выездные направления, а в этом году активно встроились в рынок внутреннего туризма. И для того, чтобы обеспечить ровную загрузку целой эскадрильи чартеров в условиях высокой конкуренции, туроператоры прибегают и к стимулированию спроса ценой.

«В прошлом году туры с вылетами в период с 7 по 10 июля были дороже в среднем на 12%. Безусловно, это связано с объемами, пакетных предложений было в 3 раза меньше», - рассказала Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств «1001 тур». 

Самый дешевый турпакет по России с вылетом из Москвы 7- 10 июля (7 ночей, 2 взрослых, размещение в отеле 1*) на курорты Черного моря можно купить за 19,5 тыс. руб. на двоих. Туры на Байкал (7 ночей) стоят сейчас от 46,8 тыс. руб. Отдохнуть в Калининграде можно за 18,5 тыс. руб. 


САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ

(заезды 7-10 июля, 6 дн-7 н., стоимость за 2 человек)


Регион


Курорт


Отель


Звездность


Питание


Цена за 2 + авиа


Туроператор


Калининград


Калининград


Патриот


**


без питания


                   18527 ₽


TUI


Анапа


Анапа


Испанский Дворик


*


без питания


                   19 500 ₽


АЛЕАН


Сочи


Адлер


Эдельвейс


**


без питания


                   24 026 ₽


«Библио-Глобус»


Геленджик


Кабардинка


«Бриз» гостевой  дом


**


завтрак


                  26 204 ₽


АЛЕАН


Крым


Бахчисарай


ТОК Привал


**


без питания


                   27 130₽


АЛЕАН


Алтай


Белокуриха


Благодать


***


без питания


              35 186₽


АЛЕАН


Байкал


Байкальск


Парк отель «Соболинка»


**


без питания


                  46766₽


АЛЕАН


Примечание: Использовались данные систем бронирования туроператоров, сети турагентств «1001 тур», онлайн-агрегатора пакетных туров  Onlinetours.ru. Все цены действительны на 18.00 28 июня.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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