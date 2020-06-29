Где отдохнуть в первой половине июля за 20 тыс. руб. на двоих

Влада Некрасова

Аналитическая служба АТОР продолжает еженедельный мониторинг цен на пакетные туры на российские курорты. Семидневные туры с заездом в период с 7 по 10 июля подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%.

«Вестник АТОР» публикует итоги анализа цен на семидневные пакетные туры с вылетом в период 7 – 10 июля по востребованным российским направлениям: Краснодарский Край, Крым, Калининград, Алтай, Байкал. В структуре спроса на туры с вылетом в эти даты произошли некоторые изменения по сравнению с прошлой неделей. Подрос спрос на Байкал.

«Просыпается интерес туристов к Байкалу, каждый день получаем заявки», - рассказали в пресс-службе «Интурист». Довольны продажами и в TUI Россия. Туроператоры также фиксируют хорошую динамику продаж на пляжных направлениях, ставит рекорды по бронированию и Калининград.

ТУРЫ ПО РОССИИ ПОДЕШЕВЕЛИ

Несмотря на взрывной рост спроса на российские курорты, который уже привел к дефициту мест в отелях, в ассортименте туроператоров много бюджетных предложений. Дают о себе знать изменения в продуктовой политике туроператоров, которые ранее ориентировались лишь на выездные направления, а в этом году активно встроились в рынок внутреннего туризма. И для того, чтобы обеспечить ровную загрузку целой эскадрильи чартеров в условиях высокой конкуренции, туроператоры прибегают и к стимулированию спроса ценой.

«В прошлом году туры с вылетами в период с 7 по 10 июля были дороже в среднем на 12%. Безусловно, это связано с объемами, пакетных предложений было в 3 раза меньше», - рассказала Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств «1001 тур».

Самый дешевый турпакет по России с вылетом из Москвы 7- 10 июля (7 ночей, 2 взрослых, размещение в отеле 1*) на курорты Черного моря можно купить за 19,5 тыс. руб. на двоих. Туры на Байкал (7 ночей) стоят сейчас от 46,8 тыс. руб. Отдохнуть в Калининграде можно за 18,5 тыс. руб.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ

(заезды 7-10 июля, 6 дн-7 н., стоимость за 2 человек)

Регион

Курорт

Отель

Звездность

Питание

Цена за 2 + авиа

Туроператор

Калининград

Калининград

Патриот

**

без питания

18527 ₽

TUI

Анапа

Анапа

Испанский Дворик

*

без питания

19 500 ₽

АЛЕАН

Сочи

Адлер

Эдельвейс

**

без питания

24 026 ₽

«Библио-Глобус»

Геленджик

Кабардинка

«Бриз» гостевой дом

**

завтрак

26 204 ₽

АЛЕАН

Крым

Бахчисарай

ТОК Привал

**

без питания

27 130₽

АЛЕАН

Алтай

Белокуриха

Благодать

***

без питания

35 186₽

АЛЕАН

Байкал

Байкальск

Парк отель «Соболинка»

**

без питания

46766₽

АЛЕАН

Примечание: Использовались данные систем бронирования туроператоров, сети турагентств «1001 тур», онлайн-агрегатора пакетных туров Onlinetours.ru. Все цены действительны на 18.00 28 июня.