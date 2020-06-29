Где отдохнуть в первой половине июля за 20 тыс. руб. на двоих
Аналитическая служба АТОР продолжает еженедельный мониторинг цен на пакетные туры на российские курорты. Семидневные туры с заездом в период с 7 по 10 июля подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%.
«Вестник АТОР» публикует итоги анализа цен на семидневные пакетные туры с вылетом в период 7 – 10 июля по востребованным российским направлениям: Краснодарский Край, Крым, Калининград, Алтай, Байкал. В структуре спроса на туры с вылетом в эти даты произошли некоторые изменения по сравнению с прошлой неделей. Подрос спрос на Байкал.
«Просыпается интерес туристов к Байкалу, каждый день получаем заявки», - рассказали в пресс-службе «Интурист». Довольны продажами и в TUI Россия. Туроператоры также фиксируют хорошую динамику продаж на пляжных направлениях, ставит рекорды по бронированию и Калининград.
ТУРЫ ПО РОССИИ ПОДЕШЕВЕЛИ
Несмотря на взрывной рост спроса на российские курорты, который уже привел к дефициту мест в отелях, в ассортименте туроператоров много бюджетных предложений. Дают о себе знать изменения в продуктовой политике туроператоров, которые ранее ориентировались лишь на выездные направления, а в этом году активно встроились в рынок внутреннего туризма. И для того, чтобы обеспечить ровную загрузку целой эскадрильи чартеров в условиях высокой конкуренции, туроператоры прибегают и к стимулированию спроса ценой.
«В прошлом году туры с вылетами в период с 7 по 10 июля были дороже в среднем на 12%. Безусловно, это связано с объемами, пакетных предложений было в 3 раза меньше», - рассказала Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств «1001 тур».
Самый дешевый турпакет по России с вылетом из Москвы 7- 10 июля (7 ночей, 2 взрослых, размещение в отеле 1*) на курорты Черного моря можно купить за 19,5 тыс. руб. на двоих. Туры на Байкал (7 ночей) стоят сейчас от 46,8 тыс. руб. Отдохнуть в Калининграде можно за 18,5 тыс. руб.
САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
(заезды 7-10 июля, 6 дн-7 н., стоимость за 2 человек)
Регион
Курорт
Отель
Звездность
Питание
Цена за 2 + авиа
Туроператор
Калининград
Калининград
Патриот
**
без питания
18527 ₽
TUI
Анапа
Анапа
Испанский Дворик
*
без питания
19 500 ₽
АЛЕАН
Сочи
Адлер
Эдельвейс
**
без питания
24 026 ₽
«Библио-Глобус»
Геленджик
Кабардинка
«Бриз» гостевой дом
**
завтрак
26 204 ₽
АЛЕАН
Крым
Бахчисарай
ТОК Привал
**
без питания
27 130₽
АЛЕАН
Алтай
Белокуриха
Благодать
***
без питания
35 186₽
АЛЕАН
Байкал
Байкальск
Парк отель «Соболинка»
**
без питания
46766₽
АЛЕАН
Примечание: Использовались данные систем бронирования туроператоров, сети турагентств «1001 тур», онлайн-агрегатора пакетных туров Onlinetours.ru. Все цены действительны на 18.00 28 июня.