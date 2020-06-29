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Герой мема «Борщ с капусткой, но не красный» описал жизнь после популярности

Герой мема «Борщ с капусткой, но не красный» описал жизнь после популярностиКадр: Harassment Pand / YouTube

Герой популярного в конце «нулевых» видеоролика-мема «Борщ с капусткой, но не красный» Никита Литвинков рассказал о том, как сложилась его жизнь после популярности. В разговоре с изданием StarHit он признался, что спустя 12 лет после публикации видео его до сих пор узнают.

Литвинков сообщил, что переехал в город Шацк в Рязанской области. «Пригласили на должность концертмейстера в классе хореографии и у вокалистов в местном колледже культуры. При переезде в новый город трудностей никаких не возникло, меня сразу приняли на работу», — описал свою жизнь герой мема.

Популярность, полученную благодаря ролику про борщ, он назвал бесполезной. «Никто ничего бесплатно мне не давал в жизни», — объяснил свою позицию Литвинков.

Он отметил, что ему часто предлагают попробовать карьеру блогера, однако молодой человек уверен, что это не его ниша. Литвинков добавил, что отказался бы даже от участия в «Голосе» или «Шоу талантов», если бы ему предложили, так как предпочитает солировать. Он добавил: «Разочаровался во многих артистах. Просто каждый из них перешел на какую-то личную халтуру. Хоть и понимаю, сейчас новое время для музыки. По мне, у того же Билана или Бузовой просто мелодичные песни».

Литвинков рассказал, что также увлекается психологией, психиатрией и нумерологией. «Какие девушки нравятся? Знаете, сейчас эпоха одиночества. Каждый остается наедине со своими проблемами», — резюмировал герой мема.

Ранее сообщалось о том, что в квартире, принадлежащей герою видеоролика «Повар спрашивает повара» Антону Сидорову, был обнаружен труп 17-летней девушки. Уточнялось, что она встречалась с 24-летним Сидоровым и жила в его квартире. Девушка несколько недель не виделась с хозяином квартиры, поскольку он был в отъезде. По возвращении Сидоров обнаружил квартиру открытой.

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По материалам: lenta.ru

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