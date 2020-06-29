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Голикова рассказала о "страшных" месяцах пандемии коронавируса в России

Голикова рассказала о "страшных" месяцах пандемии коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова призналась в эфире телеканала «Россия 1», что период начала пандемии коронавируса в России был страшен.

По её словам, те 1,5 месяца, когда вирус COVID-19 только начинал набирать обороты в России, стали самыми эмоциональными и даже страшными, так как в этот весьма непродолжительный период времени произошло очень много различных событий.

Также, как передаёт издание RT, Голикова отметила, что её коллеги и она сама в этот промежуток времени сильно переживали.

По словам вице-премьера, в то время разом делалось колоссальное количество дел, которые необходимо было успеть завершить, так как если бы они не были доведены до конца, то сама Голикова и её коллеги не смогли бы себе этого простить.

По этому поводу высказалась и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что Россия делала выводы и училась на этих «горьких печальных уроках».

Напомним, ранее Татьяна Голикова отметила, что максимальное количество заболевших пришлось на 11 мая. 

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По материалам: u-f.ru

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