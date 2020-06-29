Гороскоп Павла Глобы на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Вадим Карасев

Среди всей массы астрологов ярче всех выделяется Павел Глоба — самый опытный специалист в это области. Его прогноз на текущую неделю поможет всем Знака Зодиака стать успешнее, удачливее и ярче.

На этой неделе будет произойдет переход ко второму месяцу лета — июлю. Это достаточно важное время, поэтому портал Womas`day и поделился с нами советами астролога. Планеты и звезды обещают быть вовлеченными в процесс становления нашего успеха, поэтому желательно не упускать возможностей и не терять веры в себя.

Овен

Овнам на этой неделе очень важно оставаться собой и не позволять окружающим управлять собой. Следование двенадцати законам Вселенной поможет отыскать свой собственный путь в жизни. Лучше будет сделать это уже в понедельник — самый неблагоприятный день этой недели. Важно как можно быстрее войти в это состояние уверенности, чтобы победить своих демонов.

Вообще в целом на неделе возможно повышение зарплаты, доходов от бизнеса. Для того, чтобы добиться наилучших результатов, придется работать больше и лучше обычного. Также астролог настоятельно советует не обвинять в своих неудачах других. Дорогостоящие покупки тоже лучше отложить до лучших времен. Умеренный шопинг и развлечения будут полезными 2 и 3 июля.

Телец

Жизненные принципы и правила Знаков Зодиака зачастую мешают им добиваться успеха. Тельцов может ожидать это, если они не поменяют свои правила игры, сделав себя более отзывчивыми к людям и готовыми развлечься с близкими и второй половинкой. Нужно больше отдыхать, причем почаще в людных местах — там им удастся познакомиться с интересными людьми.

Отдых отдыхом, а работать надо. Павел Глоба советует продвигать свои идеи и проявлять максимальную активность, особенно 4 и 5 июля — в самые благоприятные дни недели. Суббота и воскресенье для многих являются выходными, но можно без зазрения совести брать работу на дом. Также Тельцам необходимо внимательнее относиться к желаниям близких, уметь работать в команде.

Близнецы

У Близнецов неделя начнется с очень позитивной ноты. 29 июня станет самым благоприятным днем. К сожалению, удача зачастую эфемерна, так что уже к четвергу 2 числа фортуна отвернется от Близнецов до конца недели, поэтому нужно успеть сделать все дела до конца рабочей недели. На выходных нужно будет релаксировать и отдыхать, забыл о проблемах.

Если хочется раз и навсегда привязать к себе удачу, то стоит следовать десяти правилам успешного человека. Они помогут притягивать больше позитивных эмоций и мыслей, обрести уверенность в себе. На этой неделе также очень важно заниматься своей внешностью, в том числе покупать новые вещи. Стоит ждать поддержки от близких в конце недели.

Рак

У Раков начинается период принятия ответственности. Возможно, что на работе и в бизнесе придется совершать очень важные и судьбоносные шаги. Лучшее время для этого — 30 июня и 1 июля. Это два самых благоприятных дня недели. 4 числа, наоборот, лучше действовать осторожно и не брать на себя дополнительные обязательства, особенно если суббота будет рабочей.

4 числа и в целом в конце недели не стоит совершать типичные жизненные ошибки. Это время, когда нужно быть серьезнее, осторожнее. Павел Глоба советует на выходных совершать только обдуманные поступки, чтобы не наломать дров. Если захочется как-то развлечься и поднять себе настроение, можно заняться шопингом в интернете.

Лев

У Львов неделя начнется и закончится очень позитивно. Звезды и планеты будут вести себя негативно лишь 30 числа. В этот день есть вероятность повстречать на своем пути неприятных людей. По этой причине важно уметь восстанавливать энергию после неприятного общения. В целом неделя прекрасно подходит для того, чтобы бросить всё и уйти в отпуск.

Можно вместо отпуска, наоборот, взяться за работу и поднять продуктивность. Главное не делиться планами с окружающими, потому что друзья и близкие могут не разделить рвения Львов в их начинаниях, занятиях и делах. Это замечательное время для поиска второй половинки, новых знакомств, флирта, свиданий. Звезды на стороне Львов.

Дева

На этой неделе можно преуспеть как в любви, так и в деловой сфере. Полезно читать белые заговоры на деньги, заниматься необычной деятельностью, начинать новые дела. Также астролог советует проявлять креативность в тех вопросах, которые наиболее важны на данный момент. Необычный подход окажется очень важной составляющей успеха в любой профессии.

Очень большая удача ждет Дев в любовной сфере. Всем, кто находится в поисках, 30 июня и 4, 5 июля можно смело знакомиться и назначать свидания на эти дни. Это будет очень позитивной время, в которое Девы станут более обаятельными и харизматичными. Снижать активность в социальных сетях также не стоит — есть шанс найти любовь на просторах сети.

Весы

Начало недели будет неблагоприятным для Весов. Звезды и планеты окажутся в сильном диссонансе 29 июня. Пять эффективных способов помогут Весам укрепить свое биополе. Также на этой неделе Весам понадобится умение сглаживать любые конфликты. Нужно быть более гибкими и готовыми пойти на компромисс в сложной ситуации, поступиться своей гордостью.

Самые благоприятные дни недели — 2 и 3 июля. В это время Весам можно заниматься дорогостоящими покупками. Также будет полезно общаться с близкими и семьей, навещать родителей. Полезными станут поездки — на дачу, в гости. Нужно менять обстановку в конце недели, а на выходных можно спокойно посидеть в родных стенах, пообщаться и развлечься.

Скорпион

Самым неблагоприятным для Скорпионов будет последний день июня — 30 число. Во вторник этим людям стоит задуматься над тем, как привлечь в жизнь позитивные мысли. Без них добиваться успеха будет намного сложнее, потому что звезды и планеты будет крайне деструктивными. Это может стать причиной импульсивности.

Благоприятными днями станут выходные, но гораздо важнее то, что будет происходить в будние дни. Астролог рекомендует добиваться своего и продвигать новые идеи. В любовных делах очень повезет тем Скорпионам, которые готовы на всё, лишь бы произвести впечатление на того, кто им нравится. Всем, кто в отношениях, то же не помешает толика романтики.

Стрелец

У Стрельцов могут начаться проблемы в отношениях и браке. Особенно сильно стоит опасаться проблем 2 числа. Всем, кто в отношениях и кто находится в их поисках, стоит пользоваться эффективными ритуалами на любовь. В отношениях с близкими и с людьми в целом желательно держать себя в руках, не проявлять негатива, недовольства, не повышать голос.

Это удачная неделя для поисков новой работы, начала новых проектов. Как и в любви, в делах важно иметь терпение. Нужно оставаться верными себе и своим принципам, продолжать двигаться вперед, чего бы это не стоило. В процессе принятия решений важно слушать не сердце и интуицию, а пользоваться своим жизненным опытом.

Козерог

Финансовая сфера жизни для Козерогов станет очень важной на этой неделе. Чтобы повысить шансы на успех, желательно избавиться от барьеров сознания, которые блокируют энергетику и денежную удачу. В конце рабочей недели желательно проверять входящую информацию более тщательно, так как возможен обман со стороны партнеров и клиентов.

В любовных вопросах также стоит быть осторожнее. Если решать проблемы криками и негативом, то можно попрощаться с удачей. Благоприятными днями для флирта и романтики будут 30 июня и 1 июля. В остальные дни лучше не встречаться и больше времени проводить наедине с самими собой, заниматься домашними делами.

Водолей

Неблагоприятный день недели — 30 июня. В этот день Водолеям понадобится созидательное мышление. Негатив и сомнения приведут к финансовому коллапсу и фиаско в любви. В начале недели ждать большой удачи не стоит. Важно уметь полагаться только на самих себя. Павел Глоба советует помогать близким с решением их трудностей, чтобы те могли ответить взаимностью.

Самыми позитивными днями можно считать 2 и 3 июля. В четверг и пятницу лучше заняться самыми сложными делами, которые приходилось последние недели откладывать на потом. Также полезно будет привести в порядок свое жилище, сделать уборку, выбросить хлам. То же самое касается и рабочего места.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет крайне благоприятной, за исключением 2 числа. В этот день звезды и планеты войдут в диссонанс, что неминуемо отразится на умении Рыб находить компромиссы. Удача улыбнется всем, кто много работает и постоянно занят. В наибольшей степени успех придет к тем, кто занимается продажами, закупками, а также к бухгалтерам и преподавателям точных наук.

Это время романтики, любви. Флирт и свидания помогут сменить обстановку и забыть о рабочих проблемах, отдохнуть как следует. Также астролог рекомендует задуматься о будущем. Можно заняться планированием отпуска, дел на ближайшие недели и месяцы, а также меньше выяснять отношения. Спастись от неурядиц в семье помогут лучшие обереги от проблем.