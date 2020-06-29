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Гороскоп Василисы Володиной на июль 2020 года

Гороскоп Василисы Володиной на июль 2020 года

Василиса Володина рассказывает, какие сюрпризы подготовил июль для представителей каждого знака Зодиака. С поддержкой астролога вы точно будете знать, какие дела не терпят отлагательств и что поможет в достижении успеха.


В июле мы будем открывать новые горизонты, с интересом пробовать все незнакомое и без сожаления менять то, что уже давно изрядно напрягает. Чтобы успех шел рядом, потребуется внести ясность в деловое вопросы, уточнить обязательства, усилить свое участие в работе и личной жизни. Месяц начнется с коридора затмений, после чего позитивная энергетика звезд вновь пробудит к жизни. Особенные успехи ждут в профессиональной сфере, поэтому будьте в полной готовности хватать удачу за хвост.

Овен

Наступающий июль обеспечит Овнам романтичное, даже мечтательное настроение. Месяц будет богат на ностальгические воспоминания из прошлого. Однако не стоит путать прошлое с настоящим и строить свою жизнь, оглядываясь в давно минувшие дни. Сейчас важно взять новые ориентиры и поставить перед собой новые цели. А вот желание подсластить печаль, пусть даже приятную, может стать причиной проблем в жизни. Астролог советует не врать себе — это может обернуться против. Только честность поможет вырваться из тумана иллюзий и начать дорогу к новым вершинам.

Телец

Второй летний месяц, связанный с активизацией Венеры, — это счастливое время для Тельцов, потому что многие рискованные шаги и трудновыполнимые задачи могут принести желаемый результат. Астролог советует подкреплять новые идеи действиями и не бояться перемен. Единственное, в чем потребуется больше сдержанности и предусмотрительности, так это в словах и формулировках: можно ненароком наговорить лишнего, раскрыть чужие секреты, выдать личные тайны или задеть близкого человека. Даже безобидная шутка в июле может стать началом непонимания и вражды. Так что тактичность и некоторая отстраненность будут гораздо предпочтительнее чрезмерной общительности.


Близнецы

Близнецам июль принесет много различных новшеств, причем практически во всех сферах жизни. Не исключены: удачная смена работы; начало масштабного проекта; резкая перемена в имидже; обретение надежных помощников и единомышленников; расширение поля личностного влияния. К тому же со стороны тех, кто благоволит Близнецам, придет и дополнительная материальная поддержка. А еще представится шанс научиться чему-то совершенно новому, изменить свою роль в жизни, поставить перед собой новые цели. Разумеется, такие насыщенные дни важно чередовать с активным отдыхом и творческими занятиями, чтобы не прогореть на работе.

Рак

В июле представителей Рака ждет ощущение внутреннего дискомфорта, так как на них с разных сторон посыплются нововведения, модернизации и реорганизации, к которым они не только морально не готовы, но и относятся крайне негативно. Астролог сообщает, что чем раньше Раки свыкнутся с необходимостью таких перемен, тем больше извлекут выгоды и меньше наживут проблем. Да, месяц придется посвятить тому, что претит внутренним установкам, но будут и хорошие новости: например, улучшение профессионального и материального положения, получение новых навыков и заметное поощрение приложенных усилий. Как знать, может быть, негативные перемены станут началом нового витка в жизни.

Лев

Июль принесет Львам проблемы, вызванные сильными чувствами вроде мнительности, гнева, зависти, раздражения. Причем чужой негатив будет опасен не меньше собственного, поэтому астролог советует не наступать на «любимые» грабли и тщательно продумывать свои решения на несколько ходов вперед. Активизация ретроградного Юпитера подсказывает, что кто-то в окружении будет вести нечестную игру, манипулировать чувствами, управлять решениями. Не стоит высматривать врага в каждом знакомом, достаточно прислушаться к голосу интуиции — если общение с кем-то провоцирует на негативные эмоции, вероятно, этот человек строит козни. Отразить негатив можно, окружив себя оберегами и талисманами.


Дева

Июль может оказаться для Дев переломным месяцем. Велика вероятность, что они полностью разрушат то, что их не устраивает в жизни, и на освободившемся месте построят что-то совершенно новое. Это относится и к карьере, и к межличностному общению, и к привычкам и установкам, которые ограничивают и со временем уже превратились в настоящую зависимость. Месяц будет богат на приятные открытия, позволит возвести нечто уникальное. Но не стоит строить новую жизнь в одиночку — общение с людьми, которым можно доверять, поможет определиться и с важными целями, и с тем, что вредит и мешает успеху.

Весы

Июль принесет Весам освобождение от того, что уже долгое время лишает спокойной жизни. Правильно сложившиеся ситуации избавят от изматывающих проблем, надоевших обязанностей и нервных переживаний. Кроме того, на место старому обязательно придет новое. По словам астролога, Весов ждет начало чего-то очень интересного и прибыльного. Но важно приготовиться к тому, что данный проект потребует выхода за рамки возможностей и частичной смены мировоззрения, впрочем это окажется довольно полезным опытом. Не исключено, что придется до минимума сократить общение, отдав предпочтение личностному, духовному и профессиональному росту.

Скорпион

В этом месяце Вселенная откроет перед Скорпионами новые дороги, поэтому многие могут столкнуться с необходимостью выбрать дальнейший путь. Астролог советует подумать о своем предназначении и месте в жизни. Важно анализировать происходящее, взвешивать все «плюсы» и «минусы», поскольку голоса интуиции будет недостаточно, чтобы принять верное решение. В минуты сомнений не стоит падать духом, даже неприятности сейчас способны принести практическую пользу для личностного и делового развития. Особые перемены начнутся в сфере карьеры, любви и духовного роста.

Стрелец

Стрельцы в июле попробуют несколько методов достижения желаемого и найдут тот вариант, который полностью их устроит и позволит при минимальном вложении сил получить наилучший результат. Ждут их и многочисленные деловые предложения, правда, не стоит принимать их все: выбор лучше делать исходя из личных амбиций, желаний и возможностей. Если решение будет выбрано верно, то ожидается расширение профессиональных горизонтов и получение новых навыков, которые обязательно пригодятся в будущем. Ближе к концу месяца может появиться желание посвятить свободное время каким-то бытовым делам и домашним хлопотам: звезды только поощрят такой настрой и помогут в решении семейных неурядиц.

Козерог


Активная Венера сулит представителям Козерога отличный месяц для поддержания дружеских и романтических связей, заведения новых знакомств и общения в любой социальной сфере. Серьезные перемены ожидаются не только в области общения, на повестке месяца — крупные изменения на профессиональном поприще. Правда, обилие крупных и мелких дел, которые будут возникать буквально из ниоткуда, заполнит дни Козерогов с утра и до позднего вечера. Выдержать это интересное, но выматывающие испытание поможет сильная энергетика и чувство гордости за себя. А вот бросать что-то на середине пути астролог не рекомендует: так можно не только упустить выгодную возможность, но и оказаться в проигрыше.

Водолей

Водолеи в июле будут активно стремиться к достижению своих амбициозных целей, которые были поставлены еще в прошлые месяцы. Карьера, повышение социального статуса, творческий и духовный рост, крупные приобретения, успехи и победы в сфере, которая сейчас важнее прочих, — вот то, чему стоит уделить наибольшее внимание. Для успешного ведения дел астролог советует запрограммировать себя на успех и изменить подход к каким-то рабочим и личным моментам — только смена восприятия и избавление от стереотипов помогут получить желаемое. Вторая декада месяца сопряжена с понижением активности, поэтому чтобы не выбиться из сил, желательно почаще вспоминать о спокойных делах и приятных увлечениях.

Рыбы

Влияние планет в июле может заставить Рыб попасть в плен собственных иллюзий. В этом месяце многие представители Знака рискуют обжечься при общении с корыстными, эгоистичными и злыми людьми. Это не полоса неудач: так распорядились звезды, которые решили добавить немного хаоса в привычные будни. Астролог рекомендует с осторожностью принимать комплименты и помощь, не доверять свои секреты посторонним, не верить словам и не полагаться на интуицию. Согласно прогнозу, июль лучше всего провести, демонстрируя Вселенной рациональность и логику. Тогда все начинания приобретут заряд удачи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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